Le conseil municipal d'Aurora, à 50 km au nord de Toronto, a voté la semaine dernière contre la mise en place d'un refuge qui aurait également servi de maison de transition pour hommes.

Le projet comportant 55 unités, présenté par la Région de York, est en discussion depuis 2021.

Le conseiller Ron Weese raconte que le conseil avait demandé à la Région de York en janvier 2023 de présenter des modifications à son projet en réponse à des préoccupations de nombreux résidents concernant la sécurité.

La semaine dernière, la Région de York a de nouveau présenté ses arguments en faveur de l’emplacement choisi dans le sud-ouest de la ville.

Après plus de six heures de délibérations et d'interventions de résidents, le conseil municipal a rejeté la motion par quatre voix contre trois.

Une décision qui divise

La conseillère municipale Rachel Gilliland estime que l'ouverture de ce centre est nécessaire en raison de la crise de l’itinérance à laquelle fait face la ville d’Aurora.

Nous voyons des sans-abri dans les vestibules et les banques, ainsi que derrière certains magasins, dans des tentes et dans nos forêts , déplore celle qui a voté en faveur de la création de ce refuge.

Selon elle, le refus du conseil ne fait que ralentir le processus pour trouver des solutions à cette crise.

Un avis que partage le conseiller Ron Weese, qui a également voté en faveur de la proposition.

Aurora n'a pas de plan de logement abordable, elle n'a pas de plan pour répondre aux besoins des personnes qui ont besoin d'un foyer ou d'un abri, que ce soit en cas d'urgence ou sur une base transitoire, et d'obtenir du soutien pour réintégrer le marché du travail.

Je pense que notre conseil devrait se préoccuper de gérer ce problème et d'encourager cette solution plutôt que de l'ignorer , soutient-il.

Le maire Tom Mrakas fait partie de ceux qui ont voté contre le projet.

Dans un courriel, il indique avoir longtemps soutenu la nécessité d'une telle initiative à Aurora, mais que l'emplacement proposé ne respectait pas les critères du point de vue de l’utilisation des terrains de ce secteur de la Ville.

J’ai à maintes reprises souligné ces préoccupations, ainsi que d’autres obstacles, à la Région , déclare le maire.

Il veut notamment que la Région propose plusieurs endroits potentiels, plutôt que de se contenter d'une approche de tout ou de rien avec un seul emplacement .

M. Mrakas se dit par ailleurs impatient de collaborer avec les parties prenantes afin de trouver un lieu approprié.

Une source d’anxiété

Michael Braithwaite, président-directeur général de Blue Door, un organisme de défense des droits des itinérants, comprend qu’un nouveau refuge peut inquiéter certains résidents, surtout lorsqu’il est destiné à des hommes.

On le voit, il peut bel et bien y avoir des défis qui surgissent autour d’un tel refuge, admet-il. Mais ce n’est pas assez pour dire qu’on devrait interdire ce genre d’endroit.

J’ai entendu de la part de nombreux résidents qu’on croit qu'Aurora est une ville pour tous et pas juste pour certains qui ont les moyens.

M. Braithwaite ajoute par ailleurs que ce genre d’endroit doit être situé près de services essentiels pour assurer sa viabilité. L’accès au transport en commun, par exemple, est nécessaire pour que les gens puissent aller au travail ou recevoir des soins chez le médecin .