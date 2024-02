Très peu de policiers issus des minorités visibles à Québec, les efforts se multiplient

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) compte dans ses rangs seulement trois policiers noirs. Les efforts se multiplient pour obtenir un corps policier plus représentatif de la société. Le Cégep Garneau vient de lancer une attestation collégiale en techniques policières de 10 mois, notamment pour favoriser le recrutement de personnes issues de l'immigration.

Sur les 923 policiers que comptait la Ville en 2023, 22 sont issus des minorités visibles et ethniques, ce qui représente 2,38 % des effectifs. Un pourcentage loin de refléter la réalité de la population alors que 9,15 % des habitants de Québec sont issus des minorisées visibles ou ethniques selon un recensement de la Ville de Québec réalisé en 2021.

« Oui c'est une préoccupation pour nous, on veut être attractif, mais on veut aussi être représentatif des gens qu'on dessert sur notre territoire », soutient le directeur adjoint du Service de police de la Ville de Québec ( SPVQ) , Jean-François Bernier.

Ouvrir en mode plein écran Jean-François Bernier est le directeur adjoint du Service de police de la Ville de Québec Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Arsenault

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Qu’est-ce qu’une minorité visible ? Selon la Loi sur l’équité en matière d’emploi, on entend par minorités visibles les personnes, autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau blanche . Il s’agit principalement des groupes suivants : Sud-Asiatique, Chinois, Noir, Philippin, Latino-Américain, Arabe, Asiatique du Sud-Est, Asiatique occidental, Coréen et Japonais.

Une attestation d'études collégiales en techniques policières

Les moyens utilisés par le SPVQ sont multiples pour recruter des personnes issues des minorités. Des conférences dans les écoles, bourses d'études pour couvrir les frais de scolarité de l'École nationale de police du Québec en sont quelques exemples donnés par M. Bernier.



Le service de police peut compter sur un nouveau moyen depuis janvier car le Cégep Garneau offre un nouveau cours condensé en techniques policières d’une durée de 10 mois. L’objectif est d’attirer dans la prochaine année notamment des personnes issues des minorités visibles et ethniques.

Publicité

Ce sont les corps policiers qui ont la responsabilité du recrutement des candidates et candidats à l’AEC en Techniques policières , assure toutefois la porte-parole du Cégep Garneau, Catherine Rioux par courriel.

Cette formation exceptionnelle et nouvellement offerte à Québec vient répondre à des besoins précis de main-d’œuvre policière et recruter des candidats appartenant à un des groupes cibles prédéfinis .

Les groupes ciblés pour l’année en cours sont les personnes de minorités visibles et ethniques, les étudiants aux profils académiques variés et connexes et les personnes des régions éloignées. Les personnes sélectionnées doivent avoir reçu une promesse d’embauche d’un service de police avant de débuter l’AEC.

Ouvrir en mode plein écran Des étudiants en techniques policières en pratique à Lévis Photo : Radio-Canada

Cette première cohorte ne compte toutefois aucun étudiant provenant des minorités visibles et ethniques, mais des efforts de promotion continueront à être déployés par les corps policiers auprès des MVE , assure l’établissement.

L'attestation d'études collégiales est proposée depuis plus de 20 ans au Collège de Maisonneuve à Montréal. C'est le cas également au Collège d'Ahuntsic et au Cégep de Sherbrooke.

Ce programme s’ajoute à la technique régulière de trois ans et au DEC intensif d’une durée de deux ans proposé depuis l’automne dernier au Cégep Garneau.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Pas moins à risque de profilage, croit un organisme

La Ligue des droits et libertés section Québec croit toutefois que malgré la diversité qui augmente au sein de la police, les communautés ne seraient pas moins à l'abri du profilage racial.

Publicité

Aux États-Unis, il y a eu diversification du service de police et on a constaté que le racisme systémique, le profilage racial persistait malgré la présence de policier racisé au sein du corps de police , indique le coordonnateur de l'organisme, Maxim Fortin.

Le profilage racial fait aussi partie des préoccupations des autorités policières et des écoles de police qui continuent de bonifier leur formation pour sensibiliser les policiers. Pour M. Fortin, ça prend aussi une autoanalyse de la situation sur le territoire de la Ville.

Oui, il y a profilage racial à Québec mais on ne connaît pas son ampleur et la seule façon de le faire c'est de mener une enquête statistique quantitative sur l'ethnicité des personnes interpellées et interceptées sur le site de la ville de Québec par le SPVQ.

Ouvrir en mode plein écran Maxim Fortin est le coordonnateur de la Ligue des droits et libertés – Section de Québec Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Arsenault

Les élus de la Ville de Montréal avaient commandé un rapport du genre en 2019, qui n'avait laissé aucun doute sur la discrimination envers les minorités visibles par le Service de police de la Ville de Montréal.