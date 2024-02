La Ville de Trois-Rivières a accordé un contrat pour une entreprise pour réaliser les travaux de démolition de l’ancien pavillon des baigneurs à l'île Saint-Quentin, et la construction de nouvelles infrastructures.

Le conseil municipal a approuvé mardi l’attribution du contrat de construction au plus bas soumissionnaire, pour une valeur de contrat maximal de 5,7 millions de dollars.

Les travaux qui seront réalisés comprennent la démolition de l’ancien pavillon des baigneurs et de la piscine, et la construction d’un nouveau pavillon et d’une nouvelle piscine extérieure.

Selon la directrice générale de la Corporation pour le développement de l'île Saint-Quentin, Josée-Anne Labrousse, les travaux ne pourront toutefois pas être exécutés à temps pour la saison estivale.

Cet été, ça va être un chantier, il faut le comprendre , dit-elle.

Alors que la clientèle sera privée de leur piscine et de leurs vestiaires pendant la période estivale, Mme Labrousse affirme que les gestionnaires du parc ont dû trouver des solutions de rechange pour la saison.

Les activités à l'île vont continuer à avoir lieu. On va prendre en considération le fait de faire des activités peut-être un peu plus en soirée quand il fait moins chaud. La plage va être disponible , dit-elle.

L'organisation qui gère l'île veut aussi installer des infrastructures temporaires comme des roulottes qui peuvent servir de vestiaires et de douches.

Avec les informations d'Édouard Dubois