Attention à la vente itinérante sous pression, prévient la Sûreté du Québec

À la suite de quelques signalements survenus au cours des derniers jours, notamment dans le secteur de Val-d'Or, la Sûreté du Québec souhaite rappeler aux citoyens de l’Abitibi-Témiscamingue quelques conseils de prévention concernant la vente itinérante.

Selon la SQ, certains vendeurs itinérants emploient des tactiques de vente sous pression en se montrant très insistants et alarmistes afin d’influencer les consommateurs à acheter un produit ou à signer un contrat pour un service qu’ils n’ont pas sollicité.

Face à de telles situations, les citoyens sont invités à faire preuve d’une grande prudence et à bien évaluer ce type d’offre en se posant quelques questions, telles que :

Qui a sollicité l’autre en premier?

Pourquoi n’ai-je pas le temps de réfléchir à cette offre?

Pourquoi est-ce que je ne peux parler de cette offre à personne?

Est-ce qu’on me demande de dépenser de l’argent?

La Sûreté du Québec ajoute que dans tous les cas, il faut demander à la personne de vous donner son nom et le nom de la compagnie ou de l’organisme de bienfaisance qu’elle représente et de produire une pièce d’identité avec photo et son permis de vendeur itinérant.

La police recommande aussi aux citoyens de vérifier auprès de leur municipalité si la personne, la compagnie ou l’organisme a le droit d’effectuer de la vente itinérante.

Le droit à un délai de réflexion

La SQ demande également aux gens de consulter le registre des entreprises pour valider les renseignements fournis, de ne jamais fournir de renseignements personnels ni de copies de factures ou d’états financiers, de ne rien signer et de lire tout ce qui est écrit en petits caractères.

« Vous avez droit à un délai de réflexion pour tout contrat signé à domicile », rappelle la Sûreté du Québec, qui suggère aux citoyens de consulter le Bureau d’information aux consommateurs de leur province.

« La vente itinérante n’est pas automatiquement une fraude, mais peut servir de prétexte à des personnes mal intentionnées, souligne la SQ. Faites preuve de vigilance : si l’on vous fait une offre trop belle pour être vraie, c’est probablement le cas! »

La Sûreté du Québec en profite aussi pour rappeler que tout renseignement sur des activités de nature criminelle peut être communiqué en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle, au 1 800 659-4264. Si vous croyez avoir été victime de fraude, contactez votre service de police local.