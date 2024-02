Les élus sherbrookois se prononceront sur une éventuelle démarche de médiation 

Les élus de Sherbrooke se prononceront sur une éventuelle démarche de médiation, a annoncé le directeur général de la municipalité, Éric Sévigny, en comité plénier public.

Cette démarche fait notamment suite à une proposition de la conseillère Annie Godbout, qui a dénoncé un climat tendu à l’Hôtel de Ville il y a deux semaines.

Selon le directeur général, c'est la Commission municipale du Québec qui aurait même proposé à la municipalité de réclamer son intervention.

Ces derniers jours, j’ai échangé quelques courriels avec une avocate de la Commission municipale du Québec pour discuter du climat au sein du conseil municipal. Dans le cadre de la discussion, on m’a proposé et recommandé d’avoir recours à une démarche de médiation pour assainir le climat tendu et permettre d’identifier les modes de fonctionnement sains , a lancé le directeur général.

Considérant que le climat de travail parfois difficile à la Ville ne peut être attribuable à une seule personne ou à un groupe d’élus, mais qu’il s’agit plutôt d’une responsabilité collective, il est proposé de demander à la Commission municipale du Québec une médiation pour accompagner la Ville dans la recherche de solutions à cette situation complexe.

Un malaise qui aurait des impacts sur les employés

Selon le conseiller municipal Marc Denault, le malaise actuel à la Ville de Sherbrooke aurait des impacts sur la rétention du personnel. (il y a des) employés de la ville de Sherbrooke, avec 10 ans de fonctions permanentes, qui changent pour aller dans d'autres villes plus petites. Il y a vraiment un malaise , a déclaré l’élu.

Il a exprimé son appui à la démarche. On a une belle opportunité de changer la perception de notre organisation, puis de se prendre en main , a-t-il précisé.

La présidente du conseil, Danielle Berthold, qui avait exprimé publiquement ses préoccupations peu avant les fêtes, s’est aussi exprimée en faveur d’une démarche de médiation.

Je pense que c'est la meilleure chose qui peut arriver à la ville de Sherbrooke, que le médiateur ou la médiatrice venant de la Commission municipale du Québec débarque et fasse le travail qu'elle a à faire.

Quant à Annie Godbout, elle a indiqué qu’elle se ralliait à la proposition de la direction générale, et demanderait donc le retrait de sa propre proposition qui abondait dans le même sens.

La proposition sera présentée lors de la séance du conseil municipal de ce soir.