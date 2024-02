L’enquête se poursuit à Saint-Malachie, toujours aucune arrestation

La Sûreté du Québec indique n’avoir procédé à aucune arrestation au lendemain de la mort de l’homme de 29 ans à Saint-Malachie, en Chaudière-Appalaches.

Selon nos informations, tout indique qu’une prise d'otages liée au monde des stupéfiants impliquant 4 personnes a mal tourné dans la nuit de dimanche à lundi.

L’un des otages se serait présenté chez un voisin de la route Saint-Damien pour demander de l'aide. Le résident aurait refusé de le laisser entrer, mais aurait appelé les policiers.

L'événement est un conflit qui serait lié aux tensions entre les Hells Angels et les revendeurs indépendants du groupe Blood Family Mafia (BFM) , dans la grande région de Québec.

À 18 h, mardi, un large périmètre de sécurité était toujours érigé sur la route Kelly, à près d’un kilomètre de la scène.

Ouvrir en mode plein écran Les véhicules de la Sûreté du Québec étaient toujours sur les lieux au lendemain de la découverte du corps d'un homme. Photo : Radio-Canada

La SQ confirme uniquement la mort de l’homme de 29 ans de « causes criminelles » et que trois autres personnes, âgées entre 21 ans et 51 ans, ont été blessées et conduites à l'hôpital.

D'après des informations de Camille Carpentier