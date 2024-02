Des scientifiques vont étudier les effets sur la santé de la centrale GNL de Squamish

Les effets sur la santé des polluants atmosphériques d'un futur projet d'implantation d'usine de gaz naturel liquéfié près de Squamish, en Colombie-Britannique, font l'objet d'une nouvelle étude.

L'étude sur la qualité de l'air, financée par le gouvernement fédéral, doit débuter le mois prochain et sera menée par la régie de la santé Vancouver Coastal (VCH), l'Université de Victoria, l'Université Simon Fraser, l'Université de Toronto et l'Université A&M du Texas.

Cette étude nous permet de rattraper notre retard , a déclaré le Dr Tim Takaro, professeur de sciences de la santé à l'Université Simon Fraser. C'est la première étude au Canada sur le brûlage à la torche, et cela fait des décennies que nous pratiquons le brûlage à la torche sans vraiment en étudier les effets sur la santé , explique l’expert.

Le brûlage à la torche, ou torchage, est la combustion de l'excès de méthane qui peut se produire lorsque le gaz naturel est transformé en GNL .

Le torchage consiste à brûler des gaz obtenus lors du processus d'extraction du pétrole et du gaz naturel. C'est ce qui explique la flamme régulièrement observée au bout d'une cheminée dans les exploitations d'hydrocarbures.

L'étude débute alors que six projets d'exportation de GNL sont prévus sur la côte de la Colombie-Britannique, le premier et le plus important devant commencer à exporter l'année prochaine à Kitimat.

Nous savons que le brûlage à la torche est nocif pour la santé. Il est nocif pour les femmes enceintes, il produit des bébés de poids inférieur à la naissance qui ont un taux de mortalité plus élevé ; nous savons qu'il provoque de l'asthme , soutient le scientifique.

L'usine de GNL Woodfibre à Squamish est toujours en construction et devrait être achevée d'ici 2027. La ville est située à environ 50 kilomètres au nord de Vancouver et compte environ 24 000 habitants.

Projet approuvé

Un porte-parole de Woodfibre LNG a déclaré que le brûlage à la torche serait inoffensif et rarement nécessaire.

Woodfibre LNG est conçu pour minimiser les besoins de torchage et ne le fera que dans les situations d'urgence ou lors de certaines procédures de maintenance , a déclaré Sean Beardow, porte-parole de l'entreprise, dans un courriel envoyé vendredi à CBC/Radio-Canada.

Le projet a été approuvé par le Bureau d'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique (EAO) en 2015, et dans le cadre de ce processus, la province a déclaré que le projet répondait aux exigences en matière de qualité de l'air et de santé.

Le ravin Mill Creek traverse la baie Howe alors que des équipements lourds sont utilisés sur le site Woodfibre LNG en juillet 2023. La baie Howe est une région très venteuse où se trouve Squamish.

Un porte-parole de l' EAO a déclaré à CBC/Radio-Canada que le certificat délivré à l'usine exigeait que l'entreprise élabore un plan relatif à la qualité de l'air, y compris des mesures d'atténuation et de surveillance.

Au cours de l'évaluation initiale, il a été déterminé qu'en cas d'exploitation normale ou d'incidents imprévus, les concentrations de contaminants au niveau du sol resteraient bien en deçà des objectifs provinciaux les plus stricts , a déclaré un porte-parole de l'agence provinciale dans le courriel.

Brûlage plus important que prévu

Mais cela ne rassure guère les chercheurs, qui estiment qu'une étude indépendante est nécessaire pour vérifier les estimations de l'entreprise quant à la quantité de gaz brûlé à la torche.

Des manifestants ont montré leur opposition au projet Woodfibre LNG à Squamish en 2016.

Selon Laura Minet, professeure adjointe de génie civil et responsable du Clean Air Lab de l'Université de Victoria, l'étude s'appuiera sur la modélisation des flux d'air et de la pollution au niveau local, ainsi que sur des données satellitaires.

Des données complètes sur les émissions de gaz brûlé à la torche sont disponibles pour cinq terminaux d'exportation de GNL dans le monde - deux en Australie, un aux États-Unis, un en Angola et un en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Selon Mme Minet, ces informations étaient largement indisponibles lorsque le projet d'exportation de GNL Woodfibre a été approuvé il y a près de dix ans.

Nous avons donc maintenant une meilleure vision de ce qui se passe et de la quantité de gaz brûlé à la torche qui peut être produite dans ces installations , commente-t-elle.

Il y a eu beaucoup plus de brûlage à la torche que ce qui avait été prévu par les promoteurs , assure-t-elle.

Squamish se trouve dans la région de la baie Howe, une zone montagneuse souvent très venteuse. Ces vents devraient normalement disperser en toute sécurité la plupart des émissions toxiques. Mais le fond de vallée de la région peut également empêcher l'air de s'élever, a expliqué Mme Minet.

Avec les informations de David P. Ball