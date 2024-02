Le sort de l’église Sainte-Madeleine bientôt scellé?

L’église Sainte-Madeleine sera-t-elle finalement démolie? Son état inquiète de plus en plus dans le quartier. Nombreux sont les résidents qui souhaitent voir le bâtiment tomber finalement sous le pic des démolisseurs.

Le sort de l'église et de son presbytère alimente les conversations depuis plusieurs années dans le Bas-du-Cap, affirme Jayson Massicotte, qui est né dans ce quartier.

On avait entendu dire que l'église allait se faire démolir, mais on n'a jamais entendu quand , indique l’homme de 28 ans. Il y a eu des promesses, des gens qui sont venus voir le terrain, mais il n’est jamais rien arrivé.

Plusieurs citoyens rencontrés à proximité du bâtiment situé à l’intersection du boulevard Sainte-Madeleine et de la rue du Sanctuaire ont reconnu que l’état de l’église soulève de plus en plus de craintes.

C'est dérangeant, parce que c’est dangereux , évoque Jean-Claude Bouchard, qui vit à proximité depuis près de 25 ans. Ils ont mis une petite clôture, mais un enfant pourrait facilement la traverser. Il devrait se passer quelque chose, parce que sur le côté, ça tombe en ruines.

C’est carrément dangereux.

Ce genre de commentaires est souvent entendu dans le quartier. Qu'ils mettent ça à terre , lance Yves Dubois. Qu'ils fassent des condominiums, des logements pour le monde.

La revitalisation du quartier

L'avenir de l'église est l'un des enjeux entourant la revitalisation du Bas-du-Cap, tout comme la réfection du boulevard Sainte-Madeleine, dont le projet a été présenté l’automne dernier à la population.

Plusieurs organismes communautaires travaillent main dans la main à attirer de nouvelles familles pour développer le quartier, dont la Fédération des OSBL d’habitation de la Mauricie–Centre-du-Québec.

Richard Maziade est le président de la Fédération régionale des OSBL d'habitation de la Mauricie–Centre-du-Québec.

On travaille fort, autant la Ville que les organismes communautaires , reconnaît Richard Maziade, le président de l’organisme établi sur le boulevard Sainte-Madeleine. On s'est installé ici, dans le Bas-du-Cap, on développe des logements, on amène de l'amour. Tout le monde travaille fort pour redévelopper le secteur. On va y arriver.

Aux yeux de cet homme qui a grandi tout près de l’église Sainte-Madeleine, des logements y auraient leur place, mais pas n’importe lesquels.

En ce moment, c'est la crise du logement. Il faut des logements dans le Bas-du-Cap, mais ici, ça ne peut pas être des condominiums à 2000 $ par mois. Il faut que ce soit des logements abordables.

D’ailleurs, une douzaine de logements abordables viennent d’être construits sur le boulevard Sainte-Madeleine.

Douze logements abordables ont récemment été construits sur le boulevard Sainte-Madeleine.

D'autres projets comme celui-là pourraient voir le jour.

Moi, j'ai été élevé dans le quartier , raconte M. Maziade. J'allais au parc en avant. C'était ma Caisse populaire, donc j'ai envie de donner au suivant. Il y a beaucoup de femmes et d’hommes d'affaires qui ont envie de redonner de l'amour dans le quartier, où ils ont aussi été élevés. C'est ce qu'on va faire.

Concernant l'église Sainte-Madeleine, du concret pourrait bientôt être annoncé. Les élus trifluviens doivent discuter mardi soir d'une modification au règlement de zonage pour permettre la construction d'immeubles de 7 à 12 logements sur le terrain de l’église et de son presbytère.