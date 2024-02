Formation accélérée en santé : 38 bourses de 12 000 $ pour l’Abitibi-Témiscamingue

La nouvelle formation accélérée en santé lancée par le gouvernement du Québec est aussi offerte en Abitibi-Témiscamingue. En tout, 38 bourses de 12 000 dollars sont disponibles pour suivre cette formation qui sera offerte par le Centre de formation Harricana, dès le 28 mars, à Amos et à Val-d’Or.

Cette formation se présente sous la forme d’une attestation d’études professionnelles (AEP) en Soutien aux soins d’assistance en établissement de santé et de services sociaux. Il s’agit d’une formation de 705 heures comportant trois stages de 75 heures en milieu de soins. La bourse sera remise en trois versements, dont le dernier à l’obtention de l’AEP.

La bourse, ça aide un peu pour les coûts de base, pour subvenir à ses besoins. C’est toujours très apprécié. La bourse peut amener justement à faire le dernier pas qui n’est pas tout le temps facile à faire.

Au terme de leur formation de cinq mois, ces élèves pourront travailler comme préposés aux bénéficiaires ou auxiliaires aux services de santé et sociaux dans les différents milieux de soins du réseau, allant des hôpitaux aux CHSLD, en passant par les futures maisons des aînés et alternatives ainsi qu’à domicile. Les boursiers s’engagent à travailler au moins six mois dans le réseau.

On fonctionne en partenariat. Les candidats qui vont s’inscrire seront rencontrés en entrevue par le CISSS. S’ils sont retenus en entrevue, nous, on va aller plus loin dans le processus d’admission. Le but, c’est d’avoir rapidement des préposés qualifiés qui puissent répondre à la demande actuelle dans le réseau de la santé , précise Martin Trudel.

Réduire le recours aux agences

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) espère ainsi répondre à ses importants besoins de personnel et réduire son recours à la main-d’œuvre indépendante. Plus de 200 préposés aux bénéficiaires proviennent actuellement des agences privées en Abitibi-Témiscamingue.

« Il faut comprendre que demain matin, on aurait besoin de couper ces agences-là, et d’avoir du personnel qui relève directement de notre organisation, ce serait notre souhait. Les besoins sont là, les besoins sont grands. C’est sûr que pour nous, ce programme de formation est l’une des mesures qu’on va tenter de mettre en place pour diminuer notre utilisation de main-d’œuvre indépendante », affirme Ève-Marie Richard, responsable du recrutement au CISSS-AT.

Et si la formation est donnée à Amos et Val-d’Or, les stages devraient pouvoir se faire dans la ville de provenance des élèves, qui pourront aussi y travailler après l’obtention de leur AEP.

On va être ouverts à tout, assure Ève-Marie Richard. Peu importe la MRC d’où la personne va provenir, elle aura du travail dans sa MRC. Il y a des besoins à combler partout sur le territoire.

Des stages et des mentors

Cinq cohortes de formation accélérée ont déjà permis de recruter 114 préposés aux bénéficiaires dans la région depuis 2020, pour un taux de rétention de 60 %. La dernière cohorte, qui a terminé sa formation en décembre, comptait 34 élèves. Les stages en milieu de travail et l’utilisation de mentors viennent faciliter leur intégration, selon la gestionnaire en milieu de vie au CISSS-AT, Marie-Josée Boucher.

Ce qui est facilitant, c’est qu’une partie de la formation pratique se fait à même les milieux d’hébergement, à même les milieux de soins. Ils sont donc déjà intégrés dans les équipes. Ce que ça nécessite de notre côté, c’est de leur affecter chacun un mentor. Une fois que la formation est terminée, c’est vraiment la présence du mentor qui va faire la différence. Ils vont répondre à leurs questionnements, à leurs inquiétudes. Ils sont aussi là pour finaliser leur parcours, voir s’il y a des choses à améliorer , explique Mme Boucher.

Les personnes intéressées ont jusqu’au 8 mars pour présenter une demande d’admission.