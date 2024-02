Après une année 2023 marquée par des feux sans précédent, l’Alberta se prépare à affronter une nouvelle saison. Lors d’une conférence de presse, mardi, le ministre de la Foresterie et des Parcs, Todd Loewen, a annoncé le déploiement d’une centaine de pompiers supplémentaires.

Nous déclarons un début anticipé de la saison 2024 des feux de forêt afin de nous assurer que nous avons suffisamment de ressources pour lutter contre les feux , a déclaré Todd Loewen.

La saison des feux se situe généralement entre le 1er mars et le 31 octobre, mais, avec des conditions de sécheresse alarmantes entretenues par le manque de précipitations et les températures plus hautes que la normale, les autorités provinciales souhaitent anticiper les besoins et le budget.

Nous savons que nous faisons face au phénomène El Niño qui nous cause des températures plus chaudes et une sécheresse accrue. Nous espérons toutefois que cela s’arrêtera en juin , dit le ministre de la Foresterie et des Parcs de l’Alberta.

L’année dernière, plus de 1000 feux de forêt, et 2,2 millions d’hectares ont brûlé en Alberta.

Le cabinet de Todd Loewen n'a pas publié le nouveau budget, indiquant qu’il était en cours d’estimation.

Plus de 900 pompiers prêts à être déployés en avril

Environ 800 pompiers étaient prêts pour éteindre les feux au début de la saison dernière en Alberta, selon le gouvernement, qui précise qu'une centaine de nouvelles recrues sont déjà en préparation depuis des mois et devraient être prêtes entre la mi-avril et la mi-mai.

Au fur et à mesure de l’avancée de la saison et de la situation sur le terrain, les autorités promettent que des pompiers supplémentaires pourraient être sollicités. Les ressources continueront de croître tandis que nous rentrerons davantage dans la saison des feux , soutient Todd Loewen.

Des inquiétudes sur le terrain

Ces dernières semaines, deux syndicats de pompiers ont tiré la sonnette d’alarme sur leur situation. Dans une lettre ouverte (Nouvelle fenêtre) (en anglais) au gouvernement, l’Alberta Fire Chiefs Association, qui représente les chefs des pompiers, a notamment demandé plus de ressources, d’offres d’entraînement, d’équipement et la création d’un comité provincial chargé d’aider à élaborer une stratégie d’anticipation et de gestion des feux.

L’Alberta Union of Provincial Employees (AUPE), l'organe qui soutient les fonctionnaires provinciaux, a pour sa part évoqué une crise du recrutement et de rétention du personnel entamée, selon lui, sous le premier mandat du Parti conservateur uni.

Je ressens de la frustration , dit James Gault, l’un des vice-présidents de l' AUPE . Selon lui, près de la moitié des effectifs quittent leurs fonctions chaque année à cause des mauvaises conditions de travail. Celles et ceux qui sont envoyés pour combattre les feux ne sont pas considérés comme des professionnels. Ce sont juste des travailleurs temporaires. Ils risquent leur vie pour protéger les Albertains et n’ont aucun bénéfice , dénonce-t-il.

L’année dernière, environ 2000 pompiers venant de l'étranger et d'autres provinces et territoires canadiens sont venus en renfort pour lutter contre les feux en Alberta. Questionné au sujet de l’éventualité d’un manque de main-d'œuvre dans la province, le ministre Todd Loewen n’a pas hésité à mettre en avant la solidarité nationale et internationale.

Si nous manquons de personnel, nous compterons sur l’aide d’autres territoires comme ces derniers s’appuient sur nous s’ils traversent une mauvaise saison des feux. C’est quelque chose de très commun et qui se déroule chaque année , a-t-il affirmé.

Avec des informations d'Édith Boivert.