Une maison rénovée par la communauté de l’île Mayne louée à un enseignant

Deux chambres avec vue sur l’école de l’île Mayne, dans les îles Gulf : voilà le nouveau logement abordable que le directeur adjoint de l'école Marcus Down a désormais la chance de louer. L'entreprise a nécessité plus de six mois de travaux menés par des bénévoles de l’île, allant des parents aux entrepreneurs locaux.

Depuis son affectation sur l’île Mayne, en janvier, Marcus Down et sa famille étaient hébergés dans un logement temporaire tout en faisant des allers-retours épuisants avec l’île Salt Spring. Désormais, il ne faudra que quelques dizaines de mètres à l’enseignant d’éducation physique pour se rendre à l’école, qui accueille 35 enfants.

Ouvrir en mode plein écran Marcus Down est le directeur adjoint de l'école sur l'île Mayne et le premier à louer la maison rénovée par les parents d'élèves. Photo : Radio-Canada / Mélinda Trochu

Cette maison à l’intérieur flambant neuf, désormais louée pour 1200 $ par mois, appartient au district scolaire 64. Elle était utilisée comme un entrepôt depuis son arrivée par barge, dans les années 1970.

La présidente de l’Association parents-école, Jackie Henry, a été très active pendant ces rénovations, tout comme son mari, Alex Henry, qui a coordonné les travaux. Elle raconte que le déclic est arrivé après l'absence d'un enseignant pendant six mois, l’an dernier, alors que le logement posait un problème de recrutement. Les regards de la communauté se sont alors tournés sur la maison hantée , de l’avis des enfants, qui était délabrée.

Ouvrir en mode plein écran Une partie des membres de la communauté qui se sont attelés à rénover la maison pour héberger un enseignant. Photo : Radio-Canada / Mélinda Trochu

Plusieurs collectes de fonds ont été organisées, le district scolaire a donné son accord, le District régional de la capitale (CRD) a versé de l'argent et des entrepreneurs ont donné les éléments de la cuisine, les portes et du carrelage. Environ 250 bénévoles se sont relayés, dont des plombiers, des électriciens et des charpentiers de formation.

C'est un exemple de la façon dont la communauté peut s’unir pour résoudre les problèmes locaux. [...] Ça m'a vraiment réchauffé le cœur.

De son côté, Marcus Down dit n’avoir jamais vu une communauté de parents s’investir d’une telle manière. Sur les photos des travaux, il a reconnu de nombreux visages familiers.

J'ai presque l'impression que chaque personne qui a un enfant là-bas [...] a fait quelque chose pour contribuer à [...] améliorer l'éducation des élèves sur l'île Mayne, ce qui est assez fou. Je n'ai jamais rien vécu de pareil.

Ouvrir en mode plein écran La cuisine de la maison, avant et après les rénovations Photo : Radio-Canada

Jackie Henry explique que l’accord a été difficile à trouver avec le district scolaire, qui n’avait pas de budget à affecter à cette rénovation même s'il a ensuite soutenu les parents d'élèves. Ce n'est pas une [solution] magique, mais c'est quelque chose qui va aider et qui va être une ressource importante pour l'école et pour la communauté pour beaucoup d'années , se réjouit Jackie Henry.

Le district scolaire explique dans un courriel que cette maison devait héberger à l’origine un enseignant, mais que le projet avait été abandonné pour diverses raisons .

Fournir des logements aux enseignants ne relève pas du budget ordinaire ou du mandat du district. Cependant, [l’Association parents-écoles] a identifié une occasion remarquable de contribuer à sa communauté et de réaliser un rêve.

Le district assure ne pas avoir de statistiques sur le nombre d’enseignants qui doivent voyager d’une île à l’autre pour travailler, et il ajoute que la seule résidence pour enseignant se trouve désormais sur l’île Mayne.

Adam Olsen, député pour Saanich Nord et les îles, considère que la crise du logement est difficile dans les îles Gulf, notamment à cause du zonage sur ces territoires ruraux.

Selon lui, une solution serait de convertir des maisons unifamiliales en logements multifamiliaux. « Il pourrait s'agir d'habitations coopératives, de cohabitation, de chambres pour une entreprise ou de copropriétés. »

Il ajoute que BC Housing pourrait acheter ces maisons et les convertir.

À la recherche d'autres maisons à rénover

Brian Dearden, qui possède une quincaillerie sur l'île, a donné des matériaux, de l'argent ainsi que de son temps. Il aimerait réitérer l’expérience.

J'aimerais trouver une autre maison comme celle-ci, [car] nous cherchons désespérément un médecin ou une infirmière praticienne, des éducateurs en garderie...

Ouvrir en mode plein écran Lise McLeod et Jackie Henry font partie des résidents de l'île Mayne qui ont aidé à la rénovation de la maison pour un enseignant. Photo : Radio-Canada / Mélinda Trochu

Lise McLeod, qui est agente immobilière sur l’île depuis 33 ans et originaire de Gaspésie, sait bien qu’il y a très peu d'habitations à louer et que les appartements n’existent pas sur l'île. Il y a cinq ans, dit-elle, une maison se vendait autour de 400 000 $. Maintenant, c’est le double.

La plupart des gens qui sont ici, qui ont acheté des maisons, qui sont de jeunes familles, ils ont eu l’aide de leurs parents [et] ils sont capables de réparer les maisons.

Dans son agence immobilière, Lise McLeod a accueilli des objets mis aux enchères dont les profits iront à la maison rénovée. Selon elle, il est clair qu’il faut résoudre nos problèmes nous-mêmes .

Ouvrir en mode plein écran Robin Lamarre est charpentier et pompier sur l'île Mayne. Photo : Radio-Canada / Mélinda Trochu

À quelques mètres de l’agence, c’est l’heure de la pause dîner pour Robin Lamarre, un charpentier québécois qui vit sur l’île depuis sept ans. Lui aussi a participé à la rénovation et a construit la terrasse de la maison. On est une grande famille. [...] Tout le monde a participé; c’était le fun , dit-il avec un grand sourire.