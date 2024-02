Phoque Off : une édition-anniversaire réussie selon l’organisation

Mission accomplie pour le dixième festival de musique alternative le Phoque Off, qui se déroulait du 9 au 17 février. L’événement a battu son record d’achalandage, attirant quelque 6 000 spectateurs.

Toutes les attentes ont été dépassées, déclare le festival dans son communiqué de presse. L’achalandage, sur les neuf jours de festivités, représente le double de l’objectif fixé par l’organisation. La plupart des spectacles affichaient complet.

Le groupe TEKE::TEKE a attiré les foules à l'Anti Bar, lors du festival. Photo : Crédit : Léo Moffet

Une centaine d’artistes ont participé au Phoque Off, dont Doodoodoo, Etienne Dufresne, TEKE::TEKE, Violent Ground, Totalement Sublime, RYMZ et l’artiste autochtone Q052. Des artistes de l’international, dont Balaklava Blues d’origine ukrainienne, le groupe chilien La Julia Smith, et Sainte Nicole de France ont bonifié la programmation.

Le groupe d'origine ukrainienne Balaklava Blues a participé au 10e Phoque OFF. Photo : Crédit : Léo Moffet

D’ailleurs, les artistes féminines et de la diversité occupaient plus du tiers de la programmation, incluant Maïa Davies, Janette King, Charlotte Brousseau et Princesses.

Au total, il y a eu 24 spectacles et 76 vitrines dans une dizaine de salles à travers la ville. Un gala de lutte s'est même ajouté à la programmation afin de souligner ce 10e anniversaire significatif.