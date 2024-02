Baie-Comeau a de bonnes nouvelles pour contrer la pénurie de logements, dont la nouvelle vocation de l’ancienne église Saint-Georges, qui sera transformée en logements locatifs.

Le conseil municipal de Baie-Comeau a adopté lundi une résolution pour la vente du bâtiment de l'ancienne église à un promoteur immobilier pour un montant de 1,3 million de dollars.

Elle sera transformée en logements locatifs, mais il est trop tôt pour avoir plus de détails, mentionne le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens.

« Tout ce qu'on fait jusqu'à présent [en matière de logements] porte fruit », mentionne le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Xavier Bourassa

On ignore encore, notamment, combien de logements seront créés. Le groupe immobilier n’était pas disponible pour une demande d’entrevue.

Ce qui est certain, pour le maire de Baie-Comeau, c’est que toute annonce de création de nouveaux logements représente une bonne nouvelle.

Vous savez, on travaille très fort pour attirer des projets d'investissement et avoir de nouveaux arrivants. Mais s'il n'y a pas d'endroits pour se loger, on travaille dans le vide.

La directrice de Cité des bâtisseurs, Doris Rochette, est du même avis. Bien qu’elle milite pour l’implantation de logements abordables, toute initiative est importante .

On vit une crise actuellement. Il faut offrir à la population différentes formes de logement. C'est sûr que ce n'est pas juste le communautaire qui peut répondre à ce grand besoin-là , pense Doris Rochette.

Doris Rochette est la directrice de Cité des Bâtisseurs sur la Côte-Nord. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Un projet de 56 logements abordables est d'ailleurs dans les cartons de Cité des bâtisseurs, en collaboration avec la Ville. On espère avoir de bonnes nouvelles dans les prochaines semaines , indique Michel Desbiens.

Besoin de 600 nouvelles portes

À Baie-Comeau, pas moins de 600 logements supplémentaires sont nécessaires pour contrer la pénurie.

C’est d’ailleurs l’objectif de la Ville : 600 nouvelles portes en cinq ans, au bas mot. Ça va en prendre plus que ça, si jamais on attire une nouvelle entreprise , ajoute le maire.

La Ville a révélé son objectif en publiant sa Stratégie de développement résidentiel en décembre. Cette stratégie a pour objectif de soutenir la croissance de constructions résidentielles pour permettre la venue de nouvelles familles.

Dans cette optique, le zonage a été modifié sur le boulevard Laflèche et sur le site de l’ancienne école McCormick pour favoriser le développement résidentiel.

Baie-Comeau a lancé une invitation aux résidents qui possèdent une maison trop grande pour leurs besoins en leur suggérant de la transformer en multilogement. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Selon le maire, des promoteurs ont commencé à se manifester. Ce dernier se croise les doigts pour voir des pelles mécaniques rapidement sur les chantiers .

La Ville entend faciliter les investissements immobiliers pour répondre aux besoins des familles, mais aussi des étudiants, des travailleurs temporaires et de la clientèle à faible revenu.

Changement de vocation pour l’ancienne église

Avant de devenir un projet locatif, le bâtiment de l’ancienne église de Saint-Georges était plutôt destiné à héberger le service de la culture et des loisirs de la Municipalité.

Mais l’offre d’achat est survenue comme une surprise pour la Ville. Une transaction trop avantageuse pour être refusée, selon le maire.

On a eu une promesse d'achat qui était imprévue de 1,3 M$ plus taxes sur le bâtiment, qui est évalué à 900 000 $. Il y a pas mal plus d'avantages financiers grâce à la transaction, plus les revenus de taxation qui vont suivre.

La Ville a fait l’acquisition de la bâtisse en 2022, après la fermeture du Jardin des Glaciers qui l’a occupée pendant 14 ans.