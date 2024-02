Plan nature : un Sherbrookois compte déposer une mise en demeure contre la Ville

Le Sherbrookois Sylvain Roy dénonce depuis plusieurs mois le Plan nature de Sherbrooke, qu'il accuse de bloquer un projet de duplex bigénérationnel sur son terrain de la rue Saint-Roch. Il compte déposer une mise en demeure contre la Ville lors de la séance du conseil municipal de mardi soir.

La patience a des limites et les moyens financiers aussi [...] ont des limites. Malheureusement, ce soir, on va passer à un autre niveau.

Il a l'intention de laisser 10 jours à la municipalité pour faire avancer le dossier et délivrer un permis de construction avec des frais de dédommagement.

Parmi les frais qu’il compte demander à la Ville, il mentionne notamment l’inflation qui a touché le domaine de la construction pendant qu’il attendait de pouvoir aller de l’avant.

Juste avec l'augmentation de la main-d'œuvre et des matériaux, on parle presque du simple au double pour le coût du bâtiment. On est dans les centaines de milliers de dollars juste pour les délais , soutient-il.

Si dans les 10 jours, la Ville refuse toujours de se prononcer ou de délivrer un permis de construction, la poursuite va s'enclencher avec les tribunaux , ajoute-t-il.

Il souligne avoir multiplié les démarches depuis la mi-décembre.

Malheureusement, je n’ai plus confiance à savoir quand vraiment ils vont rendre une décision là-dedans.

Il dénonce aussi l’opacité des démarches de la Ville. On n'a aucune idée quelle orientation la Ville va prendre pour les allègements futurs, s'il y a des allègements futurs, bien sûr.

Si on est dans un but cohérent, la Ville de Sherbrooke se plaint qu’on vit une crise du logement et il faut que les promoteurs investissent à Sherbrooke, il faut développer du logement, il faut faire du logement social. Et quand on a un projet de construction [...], on est bloqués , soupire-t-il.

Dans un courriel à Radio-Canada, la Ville de Sherbrooke précise que Le 6 février dernier, le conseil municipal a orienté les services administratifs quant à la rédaction d’un projet de règlement visant à créer des mesures d’exception supplémentaires. Le projet de règlement devrait être présenté au conseil municipal à la fin du mois de mars.

La Ville pourra commenter le dossier après la présentation de ce projet de règlement.

Avec les informations de Thomas Deshaies