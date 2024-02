Pour Antoine Gélinas-Beaulieu, le plaisir mène au podium

Il y a quelques mois, Antoine Gélinas-Beaulieu s’est demandé si ses meilleures années de patineur de vitesse n’étaient pas derrière lui. La fin de semaine dernière à Calgary, il s’est plutôt couvert de médailles aux championnats du monde. Des succès que le principal intéressé attribue au plaisir contagieux du public canadien.

De retour des Mondiaux avec trois nouvelles médailles à sa collection, l’athlète de 31 ans savoure pleinement les semaines qu’il vient de vivre. D'abord sa première Coupe du monde en sol québécois, début février au Centre de glaces de Québec, puis sa fin de semaine de rêve à Calgary.

De voir la foule et tout le monde passionné, c’est ce qui m’a donné un boost pour la fin de la saison. Si les deux dernières compétitions avaient été à l’international, ça aurait été plus difficile , décrit Antoine Gélinas-Beaulieu.

Antoine Gélinas-Beaulieu aux Championnats du monde de Calgary. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Ce récent engouement du public québécois et canadien pour le patinage de vitesse, Gélinas-Beaulieu le cultive autant qu’il le chérit. Lorsqu’il a franchi la ligne d’arrivée du sprint par équipe quelques millièmes de seconde devant les Néerlandais, jeudi dernier aux Mondiaux, il s’est tout de suite retourné vers les estrades en soulevant les bras pour inviter la foule à célébrer avec lui.

J’aime avoir ce dialogue avec la foule et les crinquer avec moi. Je vis de super belles années dans ma carrière. Pourquoi ne pas en profiter au maximum , pointe le principal intéressé.

Une saison en deux temps

Au sprint par équipe, l’équipe que le Sherbrookois complétait avec Laurent Dubreuil et Anders Johnson a non seulement mis la main sur l’or, mais aussi établi un nouveau record du monde. Le lendemain, Gélinas-Beaulieu en rajoutait avec une médaille de bronze à la poursuite par équipe. Sans compter la cerise sur le sundae le surlendemain : une médaille d’argent individuelle au départ groupé.

Antoine Gelinas-Beaulieu, Anders Johnson et Laurent Dubreuil Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Ce dernier podium est d’ailleurs celui qui rend Gélinas-Beaulieu le plus fier. Après une performance qui l’avait déçu aux JO de Pékin en 2022, c’est dans l’espoir de s'améliorer au départ groupé qu’il a entamé un nouveau cycle olympique.

La saison dernière, un problème de lames de patin lors des sélections canadiennes lui a toutefois coûté sa place sur le circuit de la Coupe du monde et aux Mondiaux. Puis un vilain virus est venu le ralentir lors des premières Coupe du monde de la saison en Asie, cet hiver.

Des fois, on se demande si ça vaut encore la peine. Si on est en fin de carrière et qu’on est en train de se faire dépasser par les plus jeunes. Mais j’ai réussi à garder espoir , relate le jeune trentenaire.

Une « rédemption » au départ groupé

Sa récompense est venue samedi dernier dans une course marquée par ses nombreuses attaques au départ groupé. Exactement le même genre de course qui l’avait laissé impuissant, à bout de souffle derrière le peloton, aux derniers Jeux olympiques.

Antoine Gélinas-Beaulieu aux Jeux olympiques de Pékin, en 2022 Photo : AFP / WANG ZHAO

Ça devient un peu des intervalles et pour un athlète avec mon profil, c’est plus difficile. Mais aux Mondiaux, à chaque tour je sentais que j’avais encore des jambes et j’avais une clarté d’esprit , décrit le vice-champion du monde.

Ce beau moment de rédemption a prouvé à Antoine Gélinas-Beaulieu qu’il pouvait rivaliser avec les meilleurs au monde peu importe le style de course. À deux ans des prochains Jeux olympiques, le résident de Québec n’a donc qu’une chose en tête : poursuivre sur sa lancée en continuant de soulever les foules.

Avec les informations de Jean-Philippe Martin