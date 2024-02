Le gouvernement fédéral annonce 4,5 M$ pour le logement à Campbellton

Le député fédéral de Campbellton, René Arseneault, a annoncé mardi un investissement d’Ottawa de 4,5 millions de dollars pour atténuer la pénurie de logements qui touche la communauté.

La ville du nord du Nouveau-Brunswick devient ainsi la quatrième agglomération de la province à bénéficier d’un fonds fédéral visant à accélérer la construction de logements.

Une partie de l’argent de ce programme de quatre milliards de dollars – mis sur pied il y a un peu plus d’un an par Ottawa – avait déjà été accordée à Moncton, à Fredericton et à Saint-Jean.

Campbellton, chapeau haut , se réjouit maintenant René Arseneault pour sa paroisse. C’est la plus petite municipalité, je pense, à ce jour, à avoir réussi à décrocher la palme.

Ouvrir en mode plein écran Le député René Arseneault a porté son plus beau nœud papillon pour annoncer une contribution fort attendue par les élus de Campbellton, mardi. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

La ville avait initialement demandé une somme de 5,4 millions à Ottawa.

Publicité

On a eu 4,5 [millions] donc on est en train de réviser au moment où on se parle, le programme , dit le maire de la Communauté rurale de Campbellton, Jean-Guy Levesque.

Cette révision vise notamment à déterminer combien d’argent la ville contribuera à chaque nouveau logement créée sur son territoire.

Un boom démographique

Jean-Guy Levesque affirme que des développeurs locaux sont déjà prêts à entamer des projets.

Il y a des gens qui sont prêts à construire des 20 unités, des 30 unités , lance-t-il. Il y a des gens qui sont prêts à modifier des édifices pour plus de 30 unités […] Je pense aux écoles qui vont se libérer ou des projets comme l’ancien hôpital de Campbellton.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Campbellton, Jean-Guy Levesque, a aussi pris la parole, mardi, lors de l'annonce. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Dans une étude dévoilée l’été dernier, l’économiste Richard Saillant a déterminé que Campbellton a besoin d’environ 100 nouvelles unités d’habitation par année pendant trois ans afin de répondre à la demande de logements.

L’aide annoncée permettra de combler une bonne partie de ces besoins, selon René Arseneault.

On espère avoir, d’ici trois ans, entre 130 et 200 unités.

Si Campbellton a enregistré pendant près de deux décennies de la décroissance démographique, la donne a changé, récemment.

Publicité

Ça fait deux ans qu’on a de la croissance. Ben, on a besoin de réagir à ça , urge Jean-Guy Levesque.

Si les constructeurs arrivent à rassembler toute la main-d’œuvre nécessaire, les chantiers risquent de se multiplier au cours des prochaines années, à Campbellton.

D’après le reportage de Serge Bouchard