Dans le sous-sol d’un édifice du centre de Kiev, Olena Grozovska a les yeux rivés sur un écran qui offre une vue aérienne sur des champs. À l’aide d’une manette, elle tente de contrôler le drone virtuel qu’elle apprend à maîtriser grâce à ce simulateur.

La guerre entre l’Ukraine et la Russie est une guerre de drones , assure cette femme que rien ne prédisposait à participer à un tel entraînement.

Olena Grozovska est responsable de galeries d’art dans la capitale ukrainienne. Le sous-sol dans lequel nous nous trouvons a déjà été l’un de ses centres d’exposition. Mais comme de nombreux locaux partout au pays, il a changé de mission avec l’invasion russe de février 2022.

Ouvrir en mode plein écran Olena Grozovska apprend à manier les drones dans un centre d'entraînement artisanal. Photo : Radio-Canada / Mathieu Hagnery

Si Moscou a recours aux drones kamikazes iraniens Shahed pour mener ses opérations, Kiev utilise aussi massivement les drones, notamment pour des opérations de reconnaissance.

Les différents appareils permettent l’élimination de cibles d'infanterie ou de blindés dans des rayons limités, mais également la possibilité de mener des attaques à de grandes distances, comme en mer Noire ou en territoire russe.

Le local où se trouvait la galerie d’Olena est aujourd’hui rempli d’appareils électroniques. On y trouve des drones et des instruments permettant de brouiller les ondes.

Ouvrir en mode plein écran Dans un sous-sol de Kiev, Nazar teste toutes sortes de technologies qui pourraient profiter aux forces armées ukrainiennes. Photo : Radio-Canada / Mathieu Hagnery

Nazar, féru des innovations technologiques, y a établi ses quartiers. Il teste l’équipement dans le but de raffiner ses techniques et les stratégies à proposer aux pilotes.

Nous devons tenir compte de tous les moyens technologiques à notre disposition et les adapter à nos besoins , dit-il.

En plus du simulateur de drone, l’homme mène des essais sur des appareils de brouillage, visant ainsi à contrer l’usage de drones par l’ennemi russe.

Maîtriser la technologie

Considérant la popularité des drones dans ce conflit, les ateliers d’assemblage ou d’essais artisanaux comme celui de Nazar se sont multipliés depuis deux ans un peu partout en Ukraine.

De telles installations s’ajoutent à des centres de production plus organisés qui fabriquent des drones en grande quantité.

Les besoins ukrainiens sont grands. Selon un groupe de recherche britannique, le Royal United Services Institute, l’armée ukrainienne perdrait jusqu’à 10 000 drones par mois.

Les drones kamikazes sont très populaires, sont peu chers et peuvent détruire des chars d’assaut. Avec quelques centaines de dollars, vous pouvez détruire un char d’assaut qui en vaut six millions. Ça s’appelle l’économie de la guerre , explique Maxim Sheremet.

Ouvrir en mode plein écran Maxim Sheremet s'intéressait aux drones avant le début de la guerre. Il gère aujourd'hui une organisation qui assemble et teste des appareils. Photo : Radio-Canada / Mathieu Hagnery

Cet ingénieur, qui a fait des drones toute sa vie , est à la tête de l’organisation Dronarnia, laquelle travaille en collaboration avec les forces armées pour l’assemblage et l’essai des appareils.

Dans les locaux de la périphérie de Kiev où nous le rencontrons, des militaires apprennent à assembler des drones afin de pouvoir être opérationnels n’importe où, y compris sur le front.

Selon Maxim Sheremet, il est crucial pour eux de maîtriser la technologie et de s’adapter à son évolution.

Ouvrir en mode plein écran Des militaires s'entraînent sur des drones. Photo : Radio-Canada / Mathieu Hagnery

À son avis, une bonne utilisation des drones, que ce soit pour des attaques ou pour les opérations de reconnaissance, permet de limiter la période pendant laquelle les unités sont sur le terrain . Ça peut sauver des vies , ajoute-t-il.

Comme je le dis souvent, votre principale arme est votre cerveau. Soyez créatifs.

Trouver les pièces manquantes

Avec une production locale en pleine expansion, l’Ukraine semble moins dépendante en matière de drones qu'en ce qui a trait à l’importation d’armes conventionnelles, dont beaucoup viennent des alliés occidentaux de Kiev. N’empêche, l’accès à certaines pièces représente un défi.

Ce dont j’ai réellement besoin de la part de l’Occident, ce sont des systèmes électroniques, des puces, des logiciels... Ce n’est pas une question d’argent , dit l’ingénieur Maxim Sheremet.

Ouvrir en mode plein écran L'accès aux pièces représente un enjeu pour les producteurs ukrainiens de drones. Photo : Radio-Canada / Mathieu Hagnery

Le constat est similaire dans l’atelier artisanal de Nazar. Pour compter sur vos propres forces, vous devez avoir des pièces de rechange , dit-il.

L'homme accuse la Chine de collaborer étroitement avec la Russie dans l’acheminement de pièces nécessaires à la création des appareils. Il explique que trouver des composants est un défi plus important pour les fabricants ukrainiens, qui ne disposent pas d’un lien privilégié avec les entreprises chinoises.

Cette semaine, le gouvernement canadien a annoncé l’envoi de 800 drones vers l’Ukraine. Une coalition de plusieurs pays européens, qui comprend notamment la Lettonie et le Royaume-Uni, s’est de son côté engagée à fournir un million de drones à Kiev.

Ouvrir en mode plein écran Un sous-sol de Kiev a été transformé en centre artisanal de développement de drones. Photo : Radio-Canada / Mathieu Hagnery

Il faut parfois faire preuve de créativité.

Sur le bureau de Nazar, une batterie de vélo électrique fait actuellement l’objet de tests. Le but est de juger si elle peut être utile pour alimenter un drone en énergie, faute d’accès aux pièces originales.

Il est nécessaire de prendre tous les moyens dont nous disposons et de nous adapter autant que possible , dit-il.

Olga Grozovska, elle, n’en est encore qu’aux balbutiements de la maîtrise du drone. Et si elle reconnaît que les premières étapes ont été difficiles, elle se sent maintenant plus confiante .

Elle croit même que d’ici le printemps, elle sera apte à être déployée et pourra quitter, du moins temporairement, le monde de l’art pour celui des airs.