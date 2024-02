Accident mortel à la centrale de Belledune : l’enquête du coroner se met en branle

L’enquête du coroner sur la mort de Louis Gagnon s’est mise en branle, mardi, au palais de justice de Campbellton. Une quinzaine de témoins devraient être appelés à la barre pour faire la lumière sur cet accident de travail mortel survenu en 2020 à Belledune.

Ce monteur d'échafaudages de Petit-Rocher, employé de la société Sunny Corner Entreprises, a été blessé mortellement le 27 janvier 2020 dans le cadre de travaux à la centrale d’Énergie NB à Belledune.

Mardi matin, à Campbellton, l’enquête du coroner sur l’incident a débuté. Elle est présidée par Emily Caissy. Cette dernière a fait savoir qu’une quinzaine de témoins devraient être appelées à la barre au cours des prochains jours.

L’enquête ressemblera à un procès, avec la participation d’avocats, de jurés et de témoins. L’objectif ne sera toutefois pas de déterminer la culpabilité de qui que ce soit, ni de jeter le blâme sur des individus ou des sociétés.

Les cinq membres du jury devront plutôt déterminer quelle est la cause du décès de Louis Gagnon. Ils devront trancher s’il s’agit d’un accident, d’un suicide, d’un homicide ou d’une mort de cause indéterminée.

Ils pourront aussi faire des recommandations afin d’éviter qu’une telle tragédie ne se reproduise pas.

Pas de formations sur l’installation des ancrages

Mardi, des témoins ont parlé longuement des travaux qui étaient en cours lorsque l’accident est survenu à la centrale de Belledune.

Le 27 janvier 2020, des équipes s’affairaient à faire passer un câble dans des canalisations souterraines sur une distance d’environ 520 mètres (1700 pieds).

Vu que le câble était très lourd et qu’il devait franchir des centaines de mètres (et changer de direction à plusieurs reprises) ils l’ont tiré à l’aide d’un puissant treuil mécanique. Le câble était supporté et dirigé par un système de poulies.

C’est pendant cette opération qu’un ancrage à béton a cédé et qu’une banane (une poulie à rouleaux qui doit son surnom à sa forme) a heurté Louis Gagnon à la poitrine.

Ouvrir en mode plein écran Louis Gagnon. Photo : Maison Funéraire Héritage

Des témoins ont indiqué qu’il n’y avait pas de ruban délimitant la « line of fire », c’est-à-dire la zone où un travailleur risquait d’être heurté par le câble tendu ou par une banane .

Michel Cyr, gestionnaire des enquêtes chez Travail sécuritaire NB a parlé de l’enquête qu’il a mené à la suite de l’accident. Il a expliqué que les travailleurs n’avaient pas reçu de formation sur l’installation des ancrages à bétons.

Il a aussi constaté que l’attention en matière de sécurité était portée vers le câble, afin qu’il ne soit pas trop tendu par exemple. Mais les autres composantes – dont les ancrages et les poulies – n’étaient pas inspectées.