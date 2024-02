Au sein des établissements du Centre intégré de santé et de services sociaux, près du quart des postes de pharmacien sont vacants, soit 12 sur 50.

L'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec (APES) estime que cette pénurie de personnel est dans les faits encore plus importante, puisque les postes existants sont insuffisants pour répondre aux besoins grandissants.

La population vieillit, [il y a] plusieurs maladies chroniques, les patients vivent plus longtemps, mais avec beaucoup de médicaments , laisse tomber la présidente de l'association, Julie Racicot.

Établissements de santé du Bas-Saint-Laurent où travaillent des pharmaciens : Hôpital Notre-Dame-de-Fatima (La Pocatière)

Hôpital de Notre-Dame-du-Lac (Témiscouata-sur-le-Lac)

Centre hospitalier régional du Grand-Portage (Rivière-du-Loup)

Hôpital régional de Rimouski

CHSLD de Rimouski

Centre hospitalier de la Mitis

Hôpital de Matane

Hôpital d’Amqui

Selon la pharmacienne Sophie Léveillé, tous les postes sont pourvus à l’hôpital régional de Rimouski où une vingtaine de pharmaciens travaillent. Ils n’en sont pas moins affectés par la pénurie de personnel qui sévit dans la région.

Ce qui est vraiment plus problématique, c’est pour les autres centres du Bas-Saint-Laurent. Il y a une plus grande pénurie de pharmaciens puis ça fait qu'on doit souvent pallier le manque d’effectifs, surtout en oncologie , mentionne-t-elle.

Mme Léveillé explique que le travail des pharmaciens en établissement de santé se fait en deux volets, soit la distribution des médicaments et les soins pharmaceutiques aux patients. Elle déplore que ce soit ce dernier volet qui fasse les frais de la pénurie de personnel.

On doit en priorité assurer la distribution sécuritaire des médicaments.

La directrice générale de l’APES, Linda Vaillant, va plus loin et fait valoir qu'il n'y a pas de pharmacien affecté spécifiquement aux urgences dans la région. Ce serait pourtant un atout, selon elle. Plusieurs des problèmes qui amènent les patients à l'urgence sont liés à des médicaments. [...] Ça peut être un surdosage, ça peut être un sous dosage, ça peut être une interaction , explique Mme Vaillant.

Elle estime qu’un pharmacien qui travaille dans un service d’urgence peut vérifier la pharmacothérapie du patient avant même qu’il soit pris en charge par un médecin pour essayer d’évaluer si le problème est causé par les médicaments.

Ouvrir en mode plein écran La compétition est féroce entre les établissements de santé et les pharmacies privées. Photo : iStock / jacoblund

Par courriel, un représentant du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent affirme que le recrutement est difficile dans toutes les régions de la province, que les efforts se poursuivent, mais que la relève se fait rare en pharmacie. Linda Vaillant ajoute que c'est 20 % de tous les pharmaciens au Québec qui se retrouvent dans le secteur publique .

Peu d’étudiants à la maîtrise

Pour exercer leur profession dans un établissement de santé, les pharmaciens doivent avoir complété un programme de maîtrise en pharmacothérapie avancée. L'APES propose donc que le gouvernement et les facultés universitaires rendent le programme plus accessible, notamment en permettant aux étudiants de suivre les cours à distance.

L’Université Laval et l’Université de Montréal offrent ensemble 114 places à la maîtrise en pharmacothérapie avancée. Or, seulement 57 pharmaciens ont commencé le programme à l’automne 2023 et ils ne sont maintenant plus que 53. L’admission est pourtant assortie d’une bourse de 40 000 dollars, rappelle Linda Vaillant.

L'Association déplore que les pharmaciens d'établissement de santé doivent étudier plus longtemps pour finalement gagner un salaire 30 % inférieur au secteur privé.