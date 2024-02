1,3 M$ du fédéral pour améliorer l’accessibilité universelle au théâtre MTYP

Le gouvernement fédéral octroie 1,3 million de dollars pour des travaux d’amélioration pour l’accessibilité universelle du théâtre jeunesse Manitoba Theatre for Young People (MTYP), à Winnipeg. Une partie de cette enveloppe servira aussi à rendre plus écologique le bâtiment, situé à La Fourche.

L’argent servira à offrir un accès sans obstacle aux coulisses et aux studios, ainsi qu’à modifier les toilettes publiques , indique un communiqué de presse.

Le financement servira aussi à réaménager la salle de repos afin que les enfants neurodiversifiés puissent également assister aux spectacles dans un espace accueillant , ajoute le communiqué.

Être dans ce bâtiment depuis 1999 et comment il est utilisé a évolué avec le temps. Par exemple, pour accéder à la salle de repos, il faut monter trois marches. On reconnaît que certaines choses ne fonctionnent plus aujourd'hui, même si elles avaient été conçues pour l'être , témoigne la directrice générale du Manitoba Theatre for Young People, Debra Zoerb.

La somme provient du programme fédéral Bâtiments communautaires, verts et inclusifs, détaille le communiqué.

Le projet du MTYP comprendra aussi des rénovations qui feront du théâtre un espace plus écologique et plus écoénergétique.

Le théâtre veut notamment remplacer le toit et les fenêtres, moderniser l’éclairage pour utiliser des lumières DEL et remplacer le système de chauffage et ventilation du bâtiment.

Une fois terminées, les améliorations devraient permettre de réduire la consommation d’énergie de l’établissement d’environ 81,7 % et les émissions de gaz à effet de serre de 288 tonnes par an , souligne le communiqué de presse.

Le projet est évalué à 6,5 millions de dollars. Le Manitoba Theatre for Young People devra trouver d'autres sources de financement. Les travaux devraient commencer en juin et durer jusqu'en 2025, précise Debra Zoerb.

Le MTYP crée et présente des productions théâtrales professionnelles pour les enfants et les familles depuis 1982. L’établissement propose annuellement des programmes de théâtre-éducation à plus de 1500 enfants.

En ce moment, sur les planches se joue Le problème avec le rose (The Problem with Pink), co-produit par Le Petit Théâtre de Sherbrooke et La parenthèse-Christophe Garcia. Une représentation en français aura lieu le 24 février à 16 heures.