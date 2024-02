Le temps froid des derniers jours se fait sentir dans les maisons d’hébergement de la Côte-Nord. Plusieurs organismes de soutien à l'itinérance de la région constatent une hausse des demandes d'hébergement à la nuitée, et disent pouvoir y répondre pour l’instant.

À Sept-Îles, Pointe-aux-Outardes et Baie-Comeau, les lits se remplissent vite. Par temps froid, on essaie de réserver plus de chambres pour l’hébergement à la nuit afin d'aider les personnes à se réchauffer , assure Valérie Santerre, la directrice de Transit Sept-Îles.

L’organisme compte normalement deux chambres à la nuit, mais il en a quatre en ce moment et ce, jusqu’à la fin du mois de mars. C’est la première fois, cet hiver, que le Transit se dote d’une telle capacité d’accueil, qui fait en sorte que l’organisme répond à la demande, même pendant cette période de grand froid.

Si tous les lits du Transit sont rarement occupés en même temps, c’est qu’à Sept-Îles, il y a beaucoup d’itinérance cachée, donc du monde qui reste dans la famille , explique Mme Santerre.

C’est un peu la situation contraire à Pointe-aux-Outardes, où les trois chambres pour les séjours d’une nuit de la Résidence St-Joseph sont constamment occupées. Nancy Lévesque, sa coordonnatrice, dit avoir reçu en deux jours autant de demandes d'hébergement que lors d'une semaine ordinaire.

Elle se veut toutefois rassurante : même si ses trois chambres sont occupées, la Résidence St-Joseph s’organise pour donner un espace à ceux qui veulent dormir au chaud. On les prend quand même , affirme Nancy Lévesque.

La coordonnatrice affirme par ailleurs que son organisme est aidé par la création d’une nouvelle ressource, non loin de là : la halte-chaleur de Baie-Comeau.

Ouverte le mois dernier, la halte-chaleur est au maximum de sa capacité presque chaque nuit ces temps-ci, selon sa directrice du Carrefour Jeunesse Emploi de la Manicouagan, Myreille Lalancette.

C’était un besoin du milieu, et les personnes [qui s’en servent] sont très contentes de pouvoir se réchauffer.

La halte, qui n’est ouverte que la nuit, compte quatre lits disponibles, dont la plupart sont généralement occupés à ce temps-ci de l’année. La halte-chaleur est aussi utilisée par des personnes qui ne dorment pas nécessairement là, mais qui vont se réchauffer , explique Mme Lalancette.

La directrice du Carrefour Jeunesse-emploi indique que la halte sera ouverte jusqu’au retour du temps plus doux, que ce soit en mars ou en avril.

Si le printemps arrive à soulager les organismes comme Transit Sept-Îles, la Résidence Saint-Joseph et la halte-chaleur du Carrefour Jeunesse-emploi, il ne fait rien pour résoudre le problème de l’itinérance.

Selon ces organismes, le manque de logement sur la Côte-Nord explique aussi en partie la hausse des demandes d'hébergement. Le plus récent bilan de la Société canadienne d'hypothèque et de logement évalue le taux d'inoccupation à 0,5 % à Baie-Comeau, et 1,3 % à Sept-Îles.