Groupe Océan obtient un contrat de la Garde côtière canadienne

L'entreprise de Québec Industries Océan, membre du Groupe Océan, obtient un contrat de 44 millions de dollars visant à prolonger la durée de vie du navire NGCC Griffon de la Garde côtière canadienne.

L'annonce a été confirmée par le député de Québec et ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Jean-Yves Duclos, mercredi.

Le NGCC, qui effectue des opérations de balisage et de déglaçage léger principalement en Ontario et sur le Saint-Laurent, sera mis en cale sèche prochainement pour des travaux de maintenance pendant une durée prolongée.

Les travaux sur le navire devraient être effectués de juin 2025 à octobre 2026 et ont pour but d'augmenter sa durée de vie opérationnelle et d'assurer sa sécurité et sa fiabilité.

Ils comprennent la remise en état et la réparation des principaux moteurs de propulsion, du système de l’appareil à gouverner, des quatre principales génératrices de propulsion et des tableaux de distribution principale et d’urgence .

De l'équipement sera également ajouté, notamment une nouvelle grue d'approvisionnement, un nouveau système de contrôle de propulsions, un ensemble d'hélices et un nouveau mât.

Autres contrats pour Industries Océans

Industries Océan possède trois chantiers navals à Québec, à L’Isle-aux-Coudres et aux Méchins.

En remportant le contrat de prolongation de la durée de vie du navire NGCC Griffon, après avoir obtenu celui du NGCC Martha Black en juin 2023, Industries Océan confirme l’importance de son expertise dans le maintien de la flotte de la Garde côtière canadienne , s'est réjoui le président et chef de la direction du Groupe Océan, Jacques Tanguay.

Ces travaux permettront, selon le gouvernement, de maintenir jusqu’à 50 emplois spécialisés.

Le NGCC Griffon a rejoint la flotte de la Garde côtière canadienne en 1970. Il est basé à Prescott, en Ontario. Le navire fournit des services principalement sur les lacs Ontario et Érié, et en amont sur le fleuve Saint-Laurent jusqu’à Montréal.