Infirmières d’agence : syndicats et élus réclament une enquête du vérificateur général

Des syndicats d'infirmières et les partis d'oppositions au Nouveau-Brunswick demandent au vérificateur général de la province de se pencher sur l’attribution des contrats du Réseau de santé Vitalité aux agences privées.

Vitalité, la régie de santé francophone du Nouveau-Brunswick, et les régies de santé du centre et de l’ouest de Terre-Neuve sont pointées du doigt dans une enquête du quotidien Globe and Mail, (Nouvelle fenêtre) car elles sont celles qui paient le plus cher au pays pour avoir recours aux infirmières d’agences privées.

Les trois réseaux de santé font principalement appel à une entreprise basée à Toronto, Canadian Health Labs, qui facture environ 300 dollars de l’heure aux régies. Ce montant est en bout de ligne payé par les contribuables.

Un contrat jusqu'en 2026

Ces 300 dollars ne vont pas intégralement dans la poche des infirmières d’agence. Celles qui s’engagent avec Canadian Health Labs reçoivent entre 85 et 100 dollars, selon le Globe and Mail, soit plus du double des infirmières qui travaillent dans le secteur public. Une partie de leurs frais comme le logement et les transports leur sont aussi remboursés.

En décembre 2022, Vitalité a signé un contrat avec Canadian Health Labs qui va jusqu’en février 2026. Celui-ci est plafonné de 93 millions de dollars. Un montant jugé astronomique par Paula Doucet, la présidente du syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick.

Selon elle et son association mère, la fédération canadienne des syndicats d’infirmières, ce recours aux agences privées et l'attribution des contrats doit être scruté. Les deux vont envoyer une lettre conjointe au vérificateur du Nouveau-Brunswick pour lui demander de se saisir du dossier.

Susan Holt, la cheffe de l’opposition officielle au Nouveau-Brunswick, va dans le même sens. Elle croit que le réseau de santé a été surfacturé . Selon elle, les résidents méritent de l’information pour savoir comment ce contrat a été géré pour nous rassurer [...] que nos taxes vont dans la bonne place .

Megan Mitton, porte-parole des Verts en matière de santé, croit que le gouvernement doit faire preuve de plus de transparence dans ce dossier.

De son côté, le bureau du vérificateur général du Nouveau-Brunswick explique que le sujet des agences d’infirmières privées a été ajouté à la liste des potentiels audits à venir .

Un système pris dans un cercle vicieux

Le recours massif aux infirmières d’agence s’explique en partie par une pénurie de main d'œuvre sans précédent. En 2023, le nombre de postes d’infirmières vacants a atteint des sommets partout au pays.

Pendant la pandémie de COVID-19, les agences privées se sont engouffrées dans la brèche pour combler les postes et empêcher les fermetures de services et d’hôpitaux. Aujourd’hui, le système de santé est dans un cercle vicieux.

Le système est pris. On ne peut pas blâmer l’infirmière cheffe ou la directrice qui va appeler l’agence à 6 h du matin quand quelqu'un appelle malade ou l’infirmière qui va prendre un contrat , estime Linda Silas, la présidente de la fédération canadienne des syndicats d’infirmières.

Il y a deux ans, on avait pas recours aux infirmières d’agence privé et aujourd’hui voici la situation , abonde Paula Doucet. Pour elle, la responsabilité de la situation est à mettre sur le dos des gouvernements provinciaux actuel et passés.

Si on en est là aujourd’hui, c’est parce qu’ils ne nous ont pas écoutés. On paie aujourd’hui leur inaction pendant des décennies.

Elle déplore un manque d’investissements dans les salaires, dans les infrastructures et dans les programmes d’éducation ainsi que des conditions de travail difficiles et un manque de considération et de respect pour leur travail.

Si elle ne met pas uniquement le blâme sur le gouvernement Higgs, elle lui reproche tout de même de ne rien faire actuellement pour retenir les travailleurs qui travaillent déjà dans la province.

De son côté, le gouvernement renvoie la balle à Vitalité assurant qu’il n’est pas responsable de la partie immergée de l’iceberg : le recrutement des infirmières d’agences privées.

Questionné, Vitalité n’avait pas répondu à nos questions au moment de la publication de cet article.

Avec des informations de l’émission La matinale et du Téléjournal Acadie