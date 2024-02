La Ville de Laval affirme avoir récupéré plus de 60 millions de dollars provenant des personnes et des entreprises qui ont participé au stratagème de financement politique illégal et de corruption qui a régné pendant deux décennies à l'Hôtel de Ville sous le maire Gilles Vaillancourt.

Le maire de Laval, Stéphane Boyer, en a fait l’annonce mardi en précisant que de ce montant, 25 millions de dollars ont été récupérés dans le cadre d’un programme de remboursement volontaire.

Les poursuites judiciaires engagées par la Ville contre une centaine d’entreprises et d’individus ont permis, quant à elles, de récolter 35 millions de dollars.

Il en aura coûté entre six à sept millions de dollars à la Ville pour récupérer le montant total de 60 millions de dollars.

Sous le règne du maire Vaillancourt, l’administration truquait les appels d’offres pour recevoir une ristourne qui allait à la caisse électorale.

La commission Charbonneau Consulter le dossier complet La commission Charbonneau Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Depuis l’arrestation de Gilles Vaillancourt en 2013, un séisme politique qui a ébranlé l’administration mise sous tutelle, la Ville a mis en place des mécanismes de surveillance, dont un bureau d’éthique et d’intégrité, pour tenter de regagner la confiance de la population, a rappelé M. Boyer.

La récupération des fonds de la corruption est devenue le cheval de bataille des administrations qui ont succédé à l’équipe du maire Vaillancourt.

On voulait faire un bilan à la population […] Il y a des gens qui ont fait de la prison, des entreprises ont fermé leurs portes. C’est important de dire que justice a été rendue.

Encore jusqu'à 20 millions à récupérer

Ouvrir en mode plein écran Me Simon Tremblay, directeur du Service des affaires juridiques à la Ville de Laval Photo : Radio-Canada

D’autres poursuites sont toujours en cours et la Ville pourrait récupérer davantage d’argent. Cinq dossiers sont toujours devant les tribunaux et pourraient rapporter jusqu’à 20 millions de dollars.

Dans certaines poursuites, il y a des procédures de faillite, a rappelé Me Simon Tremblay, directeur du Service des affaires juridiques de la Ville de Laval. On reste à l’affût pour s’assurer que nos droits ne sont pas affectés.

Me Simon Tremblay est l'ancien procureur en chef adjoint de la commission Charbonneau, une commission d'enquête publique sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction.

Mais la suite des choses est de mener à terme les cinq dossiers et il se peut qu’on aille en cour d’appel et la Cour suprême parce qu’il y a des gens qui vivent dans le déni et qui ont l’intention de se battre.

Une partie des 60 millions de dollars récupérés a été investie dans un fonds de la Place du souvenir qui vient en aide aux jeunes défavorisés à Laval.

Publicité

Le maire Boyer a indiqué qu’un montant de 10 millions de dollars, récupérés essentiellement chez Gilles Vaillancourt et placés en bourse, génère des intérêts d’environ 600 000 $ par année. Il est entièrement dédié à des programmes qui visent des jeunes .

Cette sortie du maire de Laval survient quelques jours après que Radio-Canada eut obtenu le chapitre portant sur Laval du rapport final de la commission Charbonneau.

Il livre avec détails le stratagème de l'ancien maire Gilles Vaillancourt. Le document était caviardé depuis huit ans.