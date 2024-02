Ottawa verse 2 milliards $ pour la construction de logements en Colombie-Britannique

Justin Trudeau a annoncé que le gouvernement fédéral accordera un financement de 2 milliards de dollars sous forme de prêts à faible coût pour le programme BC Builds de la Colombie-Britannique. Celui-ci vise à accélérer la construction de logements abordables dédiés à la classe moyenne.

Ce financement d’Ottawa s’ajoute à celui que le gouvernement provincial consacre au programme BC Builds, dévoilé la semaine dernière.

La Colombie-Britannique va en effet dédier 2 milliards de dollars pour financer des prêts à faible coût, ainsi que 950 millions de dollars pour « veiller à ce que les logements soient disponibles à des prix inférieurs à ceux du marché », peut-on lire dans un communiqué de la province.

À travers ce programme, la province ambitionne de construire des logements sur des terres peu ou pas utilisées, et appartenant notamment aux gouvernements, aux organismes sans but lucratif et aux Premières Nations.

Le programme ambitionne également de simplifier le processus afin de réduire les délais d’approbation des projets, pour les faire passer de 3-5 ans à 12-18 mois , peut-on lire dans un communiqué du gouvernement fédéral.

Avec le programme BC Builds, le gouvernement provincial entend ainsi répondre à la crise du logement qui touche la province. Il souhaite construire des logements plus vite et pour moins cher, afin de permettre aux habitants de la classe moyenne de louer des logements plus abordables.

La semaine dernière, la province annonçait que 20 sites avaient été identifiés pour permettre de construire quelque 4000 logements d’ici 2026.

Publicité

« De 8000 à 10 000 nouveaux logements minimum »

L’annonce faite mardi par le premier ministre du Canada d’accorder 2 milliards de dollars supplémentaires doit rendre le programme BC Builds plus ambitieux. « De 8000 à 10 000 nouveaux logements minimum seront construits, et plus à venir lorsque de nouveaux terrains seront sécurisés », a déclaré Justin Trudeau.

C’est le genre de partenariat entre différents niveaux de gouvernements qu’on devrait voir plus souvent , a expliqué le premier ministre du Canada. Les Canadiens ont besoin de solutions urgentes venant de plusieurs niveaux , a ajouté Justin Trudeau.

Il invite les autres gouvernements provinciaux à prendre des notes sur ce qui est fait en Colombie-Britannique en matière de logements. C’est ce genre de programme que nous devrions avoir maintenant partout dans tout le pays.

David Eby, premier ministre de la Colombie-Britannique, a listé les facteurs qui ont selon lui conduit à cette crise du logement. Il a évoqué le coût des matériaux de construction [qui] a augmenté, la pénurie d’employés dans le bâtiment, l’augmentation rapide de la population et la Banque du Canada [qui] maintient les taux d’intérêt à un niveau élevé .

Utiliser toutes les ressources que nous avons

Cela ne peut pas être résolu avec l'action seule du gouvernement provincial. Nous devons utiliser toutes les ressources que nous avons , a-t-il déclaré, remerciant au passage Ottawa pour son soutien financier.

Publicité

L’objectif du programme BC Builds est de proposer à des familles des logements dont le loyer ne dépasse pas 30 % de leurs revenus.

Pour être admissible au programme BC Builds, une personne ou une famille doit avoir un revenu allant de 84 780 $ à 131 950 $ pour louer un studio ou une chambre sous le prix du marché. Pour deux, trois ou quatre chambres, le ménage doit disposer d'un revenu entre 134 410 $ et 191 910 $.

Pour le moment, ce programme ne vise que les locataires. David Eby a cependant précisé qu’il profitera par la suite aux ménages qui veulent devenir propriétaires.