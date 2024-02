Mort de 5 personnes à Davidson : une communauté sous le choc et en deuil

La communauté de Davidson, une petite ville située à environ 110 km au sud-est de Saskatoon, est sous le choc après l'incendie d'une maison qui a coûté la vie à cinq personnes.

La tragédie s'est produite dimanche, vers 12 h 30, dans cette localité située à mi-chemin entre Regina et Saskatoon. Au total, cinq personnes, dont trois enfants, ont perdu la vie dans l'incendie.

À leur arrivée sur les lieux du sinistre, rue Ottawa, les forces de l'ordre et les pompiers ont pu extraire un homme âgé de 80 ans et une femme âgée de 81 ans de la résidence en feu, mais leur décès a été constaté à l'hôpital.

Après l'extinction de l'incendie, les équipes d'intervention ont retrouvé les corps de trois enfants. L'âge de ces derniers n'a pas été divulgué.

Les autopsies des cinq personnes décédées devraient avoir lieu dans le courant de la semaine, selon la police.

Des membres de la GRC et du service d'incendie de Davidson sont en train d'investiguer la scène de l'incendie de maison de Davidson.

Une résidente du quartier, Diane Taylor, raconte avoir vu des flammes s'échapper du toit de la maison, où elle avait souvent vu auparavant une mère, un père et trois garçons.

Ils faisaient du vélo sur les trottoirs. C'étaient des enfants formidables. Ils étaient très charismatiques et très, très gentils , se remémore Mme Taylor.

Je ne pense pas avoir jamais été aussi bouleversée.

Un jouet repose au sol sur les lieux de l'incendie mortel de la maison, à Davidson.

Un propriétaire d'un café et d'un service de traiteur à Davidson, Larry Packet, qualifie cet événement de dévastateur pour cette communauté d'environ 1100 habitants.

Il précise que les personnes âgées décédées étaient les grands-parents des enfants et qu'ils n'étaient pas originaires du village. Selon lui, ils s'occupaient des enfants pendant l'absence des parents.

Je ne peux pas imaginer ce que les parents traversent, et perdre la mère et le père également , déplore M. Packet.

De son côté, la mairesse de Davidson, Elaine Ebenal, explique que l'ensemble de la communauté est profondément touchée par ces pertes. Nous sommes de tout cœur avec la famille , se désole Mme Ebenal.

Une expérience horrible pour les pompiers

Pour le président de l'Association canadienne des pompiers volontaires Brian Starkell, interrogé lundi, cet incendie résidentiel est un événement horrible pour tous les pompiers volontaires présents sur les lieux lors de cet événement.

Il peut s'agir de n'importe quel employé de SaskTel, d'un plombier, d'un propriétaire d'entreprise ou d'un simple travailleur de la ville, d'un propriétaire d'épicerie ou d'un directeur de coopérative de crédit ou de banque , a déclaré M. Starkell, qui habite à Nipawin, en Saskatchewan.

Une fois qu'ils ont trouvé les personnes décédées, ils doivent aider la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et le coroner à retirer les corps et à les mettre en lieu sûr. C'est très émouvant et très stressant pour les pompiers , ajoute-t-il.

Brian Starkell est le président de l'Association canadienne des pompiers volontaires. Il vit à Nipawin, en Saskatchewan.

Brian Starkell estime qu'une intervention sur un incendie d'une telle envergure peut également avoir un impact émotionnel sur les autres premiers intervenants, tels que les ambulanciers et la GRC .

Les émotions fortes peuvent commencer à se manifester dans les 48 heures suivant l'intervention sur un incident tragique, note-t-il. C'est à ce moment-là que l'on commence à observer des problèmes à la maison, à se tourner vers l'alcool, à ne pas se présenter au travail, à avoir de mauvaises pratiques de travail , souligne M. Starkell.

C'est la journée de la famille [lundi], nous voulons que ce soit une journée heureuse, pas une journée pleine d'émotions négatives , ajoute-t-il.

M. Starkell recommande au Service des incendies bénévoles de Davidson de solliciter une assistance externe, telle qu'une équipe de la Fondation canadienne pour la gestion du stress lié aux incidents critiques, qui propose des instructeurs certifiés pour assurer des séances de débreffage pour les premiers intervenants et leurs conjoints.

Nous avons eu plus d'une séance de débreffage avec l'équipe, et ils ont également fait un suivi plus tard, un par un. Et un an plus tard, à l'occasion de l'anniversaire, ils ont repris contact avec nous pour voir s'il y avait des émotions à ce moment-là , explique M. Starkell.

Avec les informations de Will McLernon