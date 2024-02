La petite sirène de Disney sur les planches du Théâtre Capitol à Moncton

Le Théâtre Capitol de Moncton plongera bientôt sous l’océan pour présenter en anglais la comédie musicale La petite sirène de Disney.

La comédie musicale a été adaptée du conte d’Hans Christian Andersen et du film d’animation des studios Disney sorti en 1989. Elle sera montrée sur la scène du 23 février au 3 mars.

Après avoir interprété Maria dans La mélodie du bonheur (2023), Dorothy dans Le Magicien d’Oz (2020) et Belle dans La Belle et la Bête (2020), Emma Rudy est un retour sur scène du Capitol. Elle enfilera la queue de sirène pour donner vie à Ariel.

C’est le rôle de mes rêves. C’était ma princesse préférée quand j’étais petite , partage-t-elle, la perruque rouge sur la tête. Elle a un désir d’aventure qui a toujours résonné en moi.

Ouvrir en mode plein écran Emma Rudy interprète Ariel dans « La petite sirène » du 23 au 3 mars sur la scène du Capitol. Photo : Manon Cormier / Théâtre Capitol

Emma Rudy promet un spectacle qui va en mettre plein la vue. Cette année, on vole dans les airs, et les projections sont encore plus intenses , exulte-t-elle.

Publicité

Pour les spectateurs familiers avec le film pour enfants, les chansons Under the Sea, Kiss the Girl et Part of Your World seront parmi celles qui seront chantées et jouées par une cohorte d’artistes et de musiciens sur scène et dirigées par le chef d’orchestre Antonio Delgado.

De qualité Broadway

Coproduit avec l’Orchestre Tutta Musica et avec la musique d’Alan Menken, lauréat de huit Oscars, le spectacle n’a rien à envier aux comédies musicales présentées dans les grands centres urbains canadiens et américains, selon le metteur en scène, Marshall Button.

Je pense que ça nous donne, comme communauté, un sentiment de fierté au même niveau.

Ouvrir en mode plein écran Le metteur en scène de la comédie musicale souligne la qualité du spectacle. Photo : Manon Cormier / Théâtre Capitol

L’équipe de production du Capitol promet d’ailleurs un spectacle professionnel de qualité Broadway.

Accrochés à des câbles, les artistes seront en plein vol devant des projections à couper le souffle lors de leur performance sous-marine. On a dû faire trois jours pour répéter le processus de vol , raconte Marshall Button.

Les projections, l’éclairage, le son, les décors et les costumes ont pris une centaine d’heures à être conçus par l’équipe créative. Plus de 100 acteurs, danseurs, artisans et musiciens ont été employés pour la réalisation de la nouvelle production.

Ouvrir en mode plein écran La répétition générale de la comédie musicale « La petite sirène » au théâtre Capitol de Moncton, le 22 février 2024. Photo : Manon Cormier / Théâtre Capitol

Marshall Button souligne que le spectacle ne vise pas seulement les plus jeunes. Il y a des parties qui sont là pour les ados et les adultes aussi , assure-t-il. C’est une occasion pour tout le monde d’être ici en même temps.

Publicité

Des comédiens fébriles avant de monter sur scène

Originaire de Chéticamp en Nouvelle-Écosse, Émilien Cormier incarne dans le spectacle l’élu du cœur d’Ariel, le prince Éric.

Il est destiné à être le roi de son royaume, mais il ne veut pas. Il préférerait être marin et être libre comme l’océan , raconte-t-il, mardi, en pleine répétition.

Ouvrir en mode plein écran Émilien Cormier interprète le rôle du prince Éric dans la comédie musicale « La petite sirène ». Photo : Manon Cormier / Théâtre Capitol

Émilien Cormier n’a jamais écouté le film de Disney, mais connaissait bien le conte d’Anderson. D’une façon, c’est bien parce que je suis rentré dans ce projet ici frais […] avec une vision neutre du personnage, une vision nouvelle , dit-il.

À quelques jours du spectacle, l’excitation est à son comble pour les comédiens qui dansent, chantent et révisent leurs textes depuis des mois. De pouvoir faire partie de la magie qui se passe sur la scène du Capitol, c’est wild! , s'exclame Émilien Cormier.

C’est beaucoup d’heures de pratiques , dit pour sa part le jeune Olivier Émond, qui incarnera le petit poisson Polochon. J’ai vraiment hâte de performer et passer du temps avec les autres.

Ouvrir en mode plein écran Les acteurs qui interprètent les rôles de Sébastien et Polochon. Photo : Manon Cormier / Théâtre Capitol

Je me sens excitée, stressée. Je suis prête que ça commence et qu’on puisse vraiment montrer à l’audience [ce sur quoi on travaille depuis] des mois.

Gabriella Castro-Levesque, cubano-canadienne est âgée de 15 ans. Elle est élève à l’école l’Odyssée à Moncton. Elle interprète pour sa part une anguille malveillante du nom de Flotsam.

Ouvrir en mode plein écran Gabriella Castro-Levesque interprète le rôle d'une anguille malveillante. Photo : Manon Cormier / Théâtre Capitol

Je me sens fière. Pas juste seulement parce que je représente le côté francophone, mais aussi latino , clame-t-elle. J’aime beaucoup cela parce que je fais un personnage que je n’ai jamais vraiment fait encore. Je n’ai jamais fait un méchant.

De surcroit, méchants ou gentils, poissons ou humains, l'équipe du Capitol promet avec ce spectacle qui prendra son envol vendredi, une occasion de mettre de l’avant l’acceptation et la capacité à s’unir, malgré nos différences.

D’après les reportages de Kristina Cormier et Jérémie Tessier-Vigneault