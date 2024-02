Une étude sur le comportement des charognards pourrait aider à la recherche de dépouilles

Une nouvelle étude qui identifie les charognards prédominants de certaines régions de l’Alberta pourrait aider la police et les groupes de recherche et de sauvetage à retrouver des restes humains.

Cela nous aide à mieux savoir comment faire des recherches plus complètes , affirme le sergent Ian Vernon de l’unité canine du Service de police de Calgary. Il précise aussi que mieux connaître un secteur de recherche augmente la probabilité de récolter des preuves.

Si nous sommes dans une zone où il y a probablement des coyotes, notre périmètre de recherche doit être considérablement plus large que ce que nous aurions pu penser avant , explique le sergent.

Selon l'étude publiée dans la revue Journal of Forensic Sciences (Nouvelle fenêtre) (en anglais) , les coyotes, particulièrement près d’Edmonton, se nourrissent en groupe et déplacent les restes en sûreté.

Ouvrir en mode plein écran Janga, une chienne de recherche et de sauvetage avec son maître-chien, Kate Dean Photo : Fournie par Meighan Jones/SARDAA

Un fait qui confirme les théories que Michelle Limoges, membre fondateur de l’Association de chien de recherche et de sauvetage de l’Alberta, avait observées en travaillant sur le terrain.

Il y a quelques années, pendant une opération de recherche, le crâne d'un individu a été retrouvé 1,3 kilomètre plus loin que son lieu de décès , se rappelle-t-elle.

Son organisation est appelée à aider lors de recherches près d'Edmonton environ une fois par mois.

Des carcasses de porc en robe et en short

En août 2021 et en août 2022, des chercheurs ont placé des carcasses de porc à quatre endroits en Alberta : près d’Edmonton, près de Calgary et dans deux zones rurales.

Les carcasses portaient des robes, des chemises et des shorts pour imiter des cadavres.

Ça semble ridicule, mais nous faisons de notre mieux pour recréer un environnement humain et si nous pensons à quelqu’un qui aurait disparu en faisant de la randonnée ou du camping, c’est ce qu’ils auraient pu porter , soutient Shari Forbes, spécialiste en sciences judiciaires à l’Université de Windsor qui a mené la recherche.

Ouvrir en mode plein écran Un grizzli fouille les restes d'un porc à l'été 2021. Photo : Fournie par Shari Forbes

L’équipe a surveillé les carcasses avec des appareils photo de sentiers. Les coyotes et les pies ont été les charognards principaux dans trois des quatre zones surveillées. Dans le sud de l’Alberta, les ours noirs et les grizzlis étaient présents le plus souvent.

Renards, mouffettes, pékans et même, dans l’un des sites d’Edmonton, un urubu à tête rouge, ont fouillé les carcasses de porcs. D’autres créatures sont passées près des restes sans leur porter attention.

Après le départ des animaux, l’équipe dirigée par Shari Forbes a cherché la zone afin de récupérer ce qu’elle pouvait. La prochaine publication portera sur la distance de dispersion et sur le pourcentage des restes de carcasses qui ont été retrouvés.

Avec les informations de Madeleine Cummings