Scott Moe en mission séduction en Inde

Près d'un an après son dernier voyage en Inde, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, entame mardi un autre voyage économique dans ce pays. À la tête d’une délégation, la province entend accroître ses débouchés commerciaux.

Dans un communiqué de presse, le gouvernement indique que la mission a pour but de maintenir et d'accroître les possibilités commerciales dans les domaines des ressources naturelles, de l'agriculture et de l'éducation.

Selon Scott Moe, il s'agit d'une mission importante pour la Saskatchewan, car nous continuons à établir des relations avec l'Inde .

Nous avons établi des relations solides au cours de plusieurs décennies, ce qui a été essentiel pour créer des opportunités et protéger les communautés et les emplois dans notre pays , explique M. Moe.

Selon la province, cette mission va se focaliser sur son leadership en matière de ressources naturelles, de valeur agricole et de durabilité.

Cela est d'autant plus important que les exportations agroalimentaires vers l'Inde en 2023 ont été évaluées à plus de 700 millions de dollars, soutient le gouvernement.

Lors de son séjour, Scott Moe va aussi participer en tant qu’orateur au Raisina Dialogue, une conférence multilatérale qui se tient chaque année à New Delhi, capitale de l'Inde.

Cet événement réunit des acteurs clés et des décideurs politiques du monde entier pour discuter de questions mondiales.

Lors de cet événement, le premier ministre saskatchewanais parlera des pratiques agricoles durables et de la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement de la Saskatchewan, précise le gouvernement.

L'éducation au programme

L'enseignement postsecondaire sera également une priorité durant cette mission. En effet, des représentants de l'Université de la Saskatchewan se joindront à la délégation pour signer un protocole d'accord avec QPiAI, une entreprise technologique basée en Inde.

Un autre protocole d'accord sera aussi signé avec le Shastri Indo Canadian Institute, soit l'Institut indo-canadien Shastri, afin de promouvoir la collaboration dans le domaine de l'éducation.

Les problèmes mondiaux ne peuvent être résolus en pensant et en agissant en vase clos, c'est pourquoi notre relation avec l'Inde est précieuse pour notre secteur postsecondaire , souligne le vice-président à la recherche de l'Université de la Saskatchewan, Baljit Singh.

Nous sommes déterminés à renforcer la Saskatchewan par le biais de l'université, de la recherche et de l'innovation et nous nous réjouissons de travailler avec l'équipe du premier ministre Moe dans le cadre de cette mission.

Toujours selon le gouvernement, en 2023, les exportations canadiennes vers l'Inde étaient évaluées à 5,1 milliards de dollars. Sur ce total, la Saskatchewan représentait 26 %, soit plus de 1,3 milliard de dollars.

Les cinq principales exportations de la province vers ce pays sont les lentilles, la potasse, la pâte à papier, les pois et le blé non dur.

À noter que le gouvernement a ouvert son bureau commercial à New Delhi en 2021.