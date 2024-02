La police de Toronto a fait le point mardi sur son enquête au sujet des fusillades survenues vendredi et samedi au même endroit dans le nord-ouest de Toronto. Un père de famille arrivé du Ghana en novembre a été tué et un adolescent qui attendait l’autobus a subi des blessures graves « qui pourraient changer le cours de sa vie », selon la police.

Rien dans notre enquête ne démontre qu'ils étaient impliqués d'une manière ou d'une autre ou affiliés à un gang ou quoi que ce soit de ce genre , a affirmé le surintendant Andy Singh.

Ils étaient complètement et totalement innocents, ce qui explique en grande partie ce qui a alarmé la communauté.

Le garçon de 16 ans blessé vendredi est décrit comme un adolescent sportif et un bon élève. La police ne croit pas qu’il connaissait l’autre victime ou l’homme recherché dans cette affaire.

L’homme de 39 ans qui est mort samedi s’appelait Adu Boakye. Il avait une femme et quatre enfants et était venu au Canada pour soutenir financièrement sa famille.

Ouvrir en mode plein écran Le sergent-détective Phillip Campbell Photo : Radio-Canada

Nous croyons qu’ils ont été attaqués au hasard. L’un d’entre eux est mort; la vie de l’autre a changé pour toujours.

Description du suspect : Homme noir, mince

Âgé de 18 à 25 ans

Portait un manteau, des pantalons, des chaussures noires et un chandail blanc à capuchon

Avait un couvre-visage noir et, possiblement, un masque chirurgical blanc

Le véhicule du suspect, un VUS noir volé de modèle Acura RDX, a été retrouvé à Hamilton.

Ouvrir en mode plein écran La police demande aux gens qui auraient vu le véhicule du suspect ou qui auraient des images de caméra de tableau de bord de la contacter. Photo : offerte par la police de Toronto

La police a installé un poste de commandement dans le quartier et demande la collaboration des citoyens pour faire progresser l’enquête. Elle dit que plus d'agents seront présents dans le secteur et que du soutien psychologique sera offert aux gens qui en auraient besoin.

Les résidents de ce quartier, où vivent de nombreuses familles qui ont des enfants, doivent se sentir en sécurité quand ils attendent à un arrêt d’autobus ou marchent dans la rue , a affirmé la mairesse de Toronto, dans une déclaration écrite.