Les massothérapeutes du Canada atlantique font partie de ceux qui demandent au gouvernement fédéral de supprimer les taxes sur les services de massage.

L'Association canadienne de massothérapie a déposé une demande officielle auprès du gouvernement fédéral en 2022 après qu'une cinquième province, l'Île-du-Prince-Édouard, ait officiellement réglementé son industrie de la massothérapie. Mais la demande n’a pas été incluse dans le budget fédéral 2023.

L'association estime que la massothérapie réduit le stress, augmente la fonction immunitaire et peut aider à résoudre les problèmes de santé mentale.

Aujourd'hui, l’association nationale de neuf organismes provinciaux de massothérapie, y compris ceux des quatre provinces de l'Atlantique, demande une fois de plus au ministre fédéral des Finances d'envisager l'exemption. Ils ont l'intention de soumettre une pétition au gouvernement plus tard cette année.

Nous sommes toujours dans une crise des soins de santé et avoir accès a des soins de santé plus abordables, ça ne peut qu’être bénéfique , croit Amy-Lynne Graves, la vice-présidente de l'association nationale et représentante de la Nouvelle-Écosse.

Ouvrir en mode plein écran Amy-Lynne Graves est la vice-présidente de l'Association canadienne de massothérapie et présidente de l’Association des massothérapeutes de la Nouvelle-Écosse. Photo : CBC/Brian MacKay

Elle explique que l'exonération des taxes peut mener à un meilleur accès aux services pour les clients.

Publicité

Le but est de redonner les économies au consommateur, aux patients en massothérapie, pour qu'ils puissent se le permettre plus longtemps.

Dans un communiqué, le ministère fédéral des Finances a déclaré avoir demandé cet hiver aux Canadiens de donner leur avis sur ce qui devrait être inclus dans le budget de cette année. Le ministère examine les propositions.

En Atlantique, le taux de TVH est de 15 %, qui comprend 5 % de TPS et 10 % de taxe de vente provinciale.

Être exonérée de la taxe signifierait qu'une personne disposant d'une couverture d'assurance moyenne de 500 $ par an pour les massages pourrait obtenir plus de rendez-vous sans avoir à payer de sa poche, indique Amy-Lynne Graves.

Si nous pouvons utiliser la massothérapie pour soulager des maux physiques [...], alors cela peut aider à alléger une partie du fardeau que nous constatons en matière de santé , dit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Les chiropraticiens, les physiothérapeutes et les ostéopathes sont déjà exonérés de la TVH. Photo : LightField Studios/Shutterstock

L'une des normes pour une exonération fiscale est de réglementer l’ industrie du massage dans cinq provinces. C’est devenu une réalité au Canada en 2019 avec la réglementation des services de massage à l'Île-du-Prince-Édouard, explique Stacey MacLeod, présidente de l’Association de massothérapie de l'Île-du-Prince-Édouard.

Publicité

En arrière-plan, nous avons toujours travaillé dans ce sens , dit-elle. Lorsque la cinquième province a été réglementée, nous nous sommes dit maintenant que nous pouvions déposer notre demande pour être ajoutés à la liste.

Les physiothérapeutes, les chiropraticiens et les ostéopathes, entre autres, sont déjà exonérés de la TVH .

Amy-Lynne Graves espère que ce sera au tour des massothérapeutes dans le prochain budget fédéral.

Avec les informations de Danielle Edwards de CBC