Dans sa nouvelle politique sur l’identité de genre, annoncée le mois dernier, le gouvernement albertain veut que les élèves ne soient plus automatiquement inscrits dans les cours d’éducation sexuelle.

Danielle Smith souhaite que les parents ou les tuteurs signent désormais un document de consentement avant que leurs enfants y participent, ce qui fait une nuance avec le système actuel.

Lorsqu'il s'agit d'enseigner en classe des sujets liés à l'identité de genre ou à la sexualité, nous allons exiger une notification parentale et une obligation de consentement à chaque fois qu'un enseignant a l'intention de donner un enseignement formel sur ces sujets , a annoncé la première ministre de l’Alberta, le 31 janvier dernier.

Fin du droit de retrait, mise en place du droit de participation

Dans le système éducatif actuel, les parents doivent simplement être notifiés si une leçon ou un support évoque explicitement la religion ou les relations sexuelles humaines .

En 2009, le gouvernement conservateur avait mis en place un droit de retrait pour les cours d’éducation sexuelle. Si les tuteurs des élèves ne souhaitaient pas que leurs enfants assistent à ces cours, ils pouvaient en faire la demande.

Si aucun système standard sur les cours d’éducation sexuelle n'existe à travers le Canada, plusieurs provinces et territoires optent pour ce droit de retrait.

L’Alberta serait donc la seule province à mettre en place la participation sur demande aux cours abordant l’éducation et l’orientation sexuelles ainsi que l’identité de genre.

La nouvelle politique de Danielle Smith sur le genre est pas encore à sa phase de proposition et non de loi, mais elle soulève des questions auprès de nombreux organismes.

Crainte que des élèves passent à travers les mailles du filet

Mary Jane James est à la tête du Centre d'aide aux victimes d'agression sexuelle d'Edmonton, un organisme qui intervient dans les écoles de la septième année jusqu’à la fin du cycle secondaire.

Elle craint qu’avec ces nouvelles résolutions, beaucoup d'élèves passent à travers les mailles du filet, ne reçoivent pas l'éducation, non pas parce qu'ils n'en ont pas besoin ou qu'ils ne le veulent pas, ou peut-être que leurs parents le veulent, mais parce qu'un bout de papier, enterré dans un sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture au fond du sac à dos, n'a pas été sorti et signé .

Pour Pam Krause, présidente du Centre pour la sexualité basé à Calgary, un organisme qui intervient aussi dans les écoles depuis 1974, la méthode de retrait était mieux. Je pense que l’option de non-participation a été un compromis assez raisonnable.

Elle déplore le fait que des jeunes n’auraient plus qu’internet pour s’informer sur la sexualité.

Souvent, en l'absence d'informations fiables et crédibles, les gens se tournent vers Internet et finissent par regarder de la pornographie. Et nous ne voulons vraiment pas que cela se produise.

Il y avait des lacunes dans le système éducatif actuel , commente Jeff Park, président de l’Alberta Parents Union, une association qui dépend de l’Alberta Institute of Provincial Think tank, d’obédience conservatrice.

Le père de quatre enfants indique que son association a été souvent contactée par des parents de la province pour des préoccupations à propos notamment du choix de livres lus en classe qui parlent de religion et de sexualité.

Nous pensons simplement que les parents sont, en vertu de la loi albertaine, les personnes qui sont censées prendre les décisions concernant l'apprentissage d'un enfant dans ces domaines et si une leçon particulière est la bonne pour leur enfant.

Inquiétudes autour des soutiens proposés en classe

Dans la présentation de sa politique, la première ministre de l’Alberta précise aussi que toutes les ressources documentaires ou présentations de tiers relatives à l'identité de genre, à l'orientation sexuelle ou à la sexualité dans le système scolaire de la maternelle à la terminale devront être approuvées au préalable par le ministère de l'Éducation afin de garantir qu'elles sont adaptées à l'âge des élèves .

Contacté par CBC/Radio Canada pour savoir comment le ministère albertain de l'Éducation va mettre cela en place, le cabinet de Demetrios Nicolaides a répondu que dans les mois qui viennent , le ministre verrait comment appliquer cette mesure après avoir consulté les différentes parties prenantes.

J'ai déjà eu des discussions avec le Conseil jeunesse du ministère (Minister’s Youth Council) au début du mois, avec de nombreux conseils scolaires de la province, avec l'Association des enseignants de l'Alberta (ATA) et avec d'autres partenaires de l'éducation.

Il promet plus amples informations dès qu'elles seront disponibles.

Avec les informations de Janet French