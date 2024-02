Le fabricant de télés Vizio passera aux mains de Walmart

Après une semaine de rumeurs, Walmart a officiellement annoncé mardi son intention d’acquérir Vizio, une entreprise américaine spécialisée en téléviseurs qui mise sur une grande activité publicitaire.

La transaction est évaluée à 2,3 milliards de dollars américains (3,1 milliards de dollars canadiens).

Fondée en 2002 à Orange, en Californie, Vizio détient 18 millions de comptes d’utilisateurs et utilisatrices pour son service SmartCast, qui donne accès à la télévision diffusée en continu gratuitement, grâce à son modèle de financement par la publicité.

L’entreprise est également forte de plus de 500 partenariats directs avec des publicitaires, ce qui promet de nouvelles sources de revenus pour Walmart.

Publicité

L'acquisition de Vizio et de son système d'exploitation SmartCast (OS) permettrait à Walmart de se rapprocher de sa clientèle et d’offrir de nouveaux services, notamment des expériences innovantes en matière de télévision, de divertissement à domicile et de médias , a souligné Walmart dans un communiqué de presse.

Vizio s'incrusterait à Walmart Connect

En mettant la main sur cette société, Walmart espère encore accélérer la croissance de sa branche médias et marketing, Walmart Connect, dont les revenus ont grimpé de 30 % au cours de la dernière année.

Walmart Connect pourra ainsi pénétrer dans les foyers des consommateurs et consommatrices par le biais de la télévision, [ce qui] donne à Walmart beaucoup plus de pouvoir et de portée dans le monde de la publicité et place l'entreprise sur un pied d’égalité avec des sociétés comme Amazon , commente Neil Saunders, analyste pour GlobalData.

Walmart a déjà sa propre marque interne de télévision, Onn. Toutefois, le rachat de Vizio lui permettrait de concurrencer d’autres marques d’appareils intelligents abordables, telle Roku. Cette entreprise a par ailleurs déjà une entente avec le géant du commerce de détail pour des publicités qui permettent l’achat de produits Walmart à partir de leurs téléviseurs.

Le service SmartCast de Vizio est offert au Canada, de même que les téléviseurs de la marque, surtout vendus en version remise à neuf chez les détaillants. La marque a toutefois cessé de vendre ses nouveaux appareils au pays depuis 2021. Le fabricant précise également que quelques applications SmartCast ne sont pas offertes aux Canadiens et Canadiennes.

Le rachat de Vizio ne sera officialisé que lorsque Walmart aura reçu le feu vert des autorités réglementaires. La transaction pourrait également être annulée d’ici les 45 prochains jours si le fabricant de télés reçoit une offre supérieure.

Avec les informations de Agence France-Presse