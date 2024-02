Le Défi Iamgold de retour pour une 16e année : « Ç’a sauvé des vies! »

Le Défi Iamgold sera de retour pour une 16e fois cette année, alors que des centaines de coureurs prendront d’assaut les routes 101 et 117, le 1er juin prochain, afin de récolter des fonds pour le Comité de soutien à la pédiatrie de l’Abitibi-Témiscamingue.

En 2023, l'événement avait permis d’amasser plus de 185 000 $, même s’il avait dû être interrompu en raison de la fumée dégagée par les feux de forêt.

Pour le cofondateur du Défi Iamgold, Ian Clermont, l’événement est beaucoup plus qu’une simple course, alors que chacun des participants contribue à sa façon à améliorer la vie des enfants malades de la région et de leurs familles.

Ouvrir en mode plein écran Ian Clermont, cofondateur du Défi Iamgold. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Le Défi Iamgold, c’est une réunion de coureurs, mais c’est surtout un événement social. C'est une course, oui, mais il n’y a pas de médailles. C’est une course à relais, les gens vont se lancer des défis personnels, mais c’est surtout pour la cause. Nos coureurs amassent de l’argent pour participer au défi. En faisant ça, ils doivent connaître la cause, ils doivent la vendre. C'est pour ça que je dis qu’ils deviennent carrément nos ambassadeurs , fait remarquer M. Clermont.

Des retombées pour toute la région

Au fil des années, les tronçons de la route 101 Sud et 101 Nord se sont ajoutés au défi original de la route 117. Pour Pierre Côté, membre du comité organisateur du Défi 101 Sud, ce volet régional revêt une symbolique importante.

Le fait qu’on vienne du Témiscamingue, de l’Abitibi-Ouest ou peu importe, toute la région est représentée par ce défi. La symbolique de partir de chacun de nos secteurs et de venir se rejoindre à Rouyn-Noranda, il y a une très belle symbolique parce que justement, le centre de pédiatrie est à Rouyn-Noranda, mais tout le monde peut bénéficier de cette aide qui vient des coureurs , mentionne-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Pierre Côté, membre du comité organisateur du Défi 101 Sud. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Des vies sauvées

Selon Josée Lapolice, du Comité de soutien à la pédiatrie, l’arrivée du Défi Iamgold il y a une quinzaine d’années a complètement changé le portrait du financement de l’organisme, qui est en activité depuis 35 ans.

Si on n’avait pas eu cet événement d'envergure-là, qui permet d’amasser des sommes assez colossales, on ne serait pas arrivés à amasser un fonds de sécurité qui nous permet maintenant de faire des dons plutôt que des prêts , souligne-t-elle.

Il fallait en vendre des sacs de pommes pour faire de l’argent!

Ouvrir en mode plein écran Josée Lapolice, Louise Vézina et Isabelle Labrie, du Comité de soutien à la pédiatrie de l'Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

La Dre Louise Perreault, pédiatre au Centre hospitalier de Rouyn-Noranda, est à même de témoigner des avancées, notamment technologiques, qu’a permis le Comité de soutien à la pédiatrie grâce aux fonds amassés par le Défi Iamgold.

Ça nous a permis, dans les 15 dernières années, d’acquérir des équipements à la fine pointe, par exemple un échocardiogramme pour la pédiatrie uniquement. Ce qui fait que notre confrère qui est à la fois pédiatre et pédiatre cardiologue peut vraiment donner un service très rapide à la population pédiatrique pour tout ce qui est problème cardiaque. Ce n’est pas banal , fait-elle valoir.

Si on prend un bébé dans la pouponnière qui a un souffle cardiaque, ça permet d’identifier rapidement, dans les premières heures de vie, si la problématique cardiaque peut mettre l’enfant en danger ou si c’est quelque chose de banal. C’est extraordinaire, ç’a sauvé des vies!

Ouvrir en mode plein écran Dre Louise Perreault, pédiatre au Centre hospitalier de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Un rôle dans la rétention

Selon la Dre Perreault, les sommes amassées au fil des ans ont aussi joué un rôle majeur dans la rétention du personnel médical.

C’est sûr qu’on n’aurait pas un cardiologue pédiatre qui vit à Rouyn-Noranda s’il n’y avait pas la technologie pour appuyer sa discipline. Donc oui, quand on a des équipements de pointe, on garde nos pédiatres et c’est ce qui se passe. Nos pédiatres ne quittent pas et j’en suis l’exemple parfait, ça fait presque 37 ans maintenant que je suis ici , signale-t-elle.

En plus de l’achat d’équipements, les fonds amassés servent aussi à payer des frais de déplacement, d’hébergement ou de nourriture à des familles qui doivent s’occuper d’un enfant malade.

Ouvrir en mode plein écran Des partenaires et des organisateurs du Défi Iamgold. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Josée Lapolice indique que des surprises sont également réservées aux enfants qui doivent être hospitalisés. On a aussi une armoire magique dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est toujours là , fait-elle observer.