Les tracés proposés pour le prolongement de la route 70 sont loin de ravir l’UPA

L’Union des producteurs agricoles (UPA) du Saguenay–Lac-Saint-Jean accueille froidement les tracés proposés par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) pour le prolongement de la route 170 vers Alma.

Le regroupement de producteurs évalue qu’entre 35 et 40 hectares de terres agricoles seront perdus lors de la construction du tronçon au nord de Saint-Bruno. L’ UPA craint aussi l’expropriation d’une entreprise laitière dans le secteur.

Le président du Syndicat local de l’ UPA Lac-Saint-Jean-Est , Gérard Mathieu, estime que le tracé D est celui qui semble avoir le moins d’impact puisqu’il contourne le plus les terres. Il craint cependant les répercussions pour certaines entreprises agricoles dont les superficies cultivables pourraient se retrouver enclavées.

Ouvrir en mode plein écran Les quatre scénarios étudiés par Transports Québec pour le prolongement de la route 170 vers Alma. Photo : Gracieuseté du ministère des Transports et de la Mobilité durable

Quant aux tracés A, B et C, il explique qu’ils passent en diagonale sur certaines terres. Quand on prend un tracé en diagonale, c’est vraiment pas évident pour les agriculteurs de travailler ces petits endroits étroits et pointus, donc souvent ils ne cultivent tout simplement plus ces parties, ce qui en fait des pertes additionnelles , indique-t-il.

Quand on passe dans le centre d’un champ, on détruit pratiquement le champ au complet. Et une terre agricole, ça ne se remplace pas.