Après 30 minutes de délibérations, le jury a tranché : Marc-André Grenon est coupable du meurtre au premier degré de Guylaine Potvin survenu dans son appartement de Jonquière, en 2000.

L’homme de 49 ans écope automatiquement d’une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Il est aussi reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement Guylaine Potvin.

Le verdict est tombé vers 17 h 15, mardi après-midi, après que les 12 jurés se sont entendus unanimement sur les deux chefs d’accusation auxquels faisait face Grenon. Des dizaines de personnes ont assisté au verdict, dont les proches de Guylaine Potvin qui attendaient ce moment depuis 24 ans.

Des membres de la famille n’ont pas pu s’empêcher d’éclater en sanglots après l’annonce des verdicts de culpabilité.

Le juge François Huot a ensuite demandé à Marc-André Grenon s’il avait quelque chose à dire à la famille de la victime, ce à quoi il a répondu non. Le juge s’est alors directement adressé à lui.

Vous êtes un lâche, vous êtes un peureux, vous êtes un pleutre.

Marc-André Grenon subit son procès Consulter le dossier complet Marc-André Grenon subit son procès Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Je veux que ce soit clair. Je n’éprouve que du dégoût et du mépris pour les gestes que vous avez posés le 28 avril 2000. Vous êtes un individu qui est complètement dépourvu de moralité, vous êtes un dépravé sexuel et un assassin , a lancé sans détour le juge François Huot, qui a remercié Dieu que les parents de Guylaine Potvin aient vécu assez longtemps pour être témoins de la sentence infligée au meurtrier de leur fille.

Ouvrir en mode plein écran Une illustration du juge François Huot qui préside le procès de Marc-André Grenon au palais de justice de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Shannon Desbiens

Le juge, toujours sur un ton glacial, a ensuite attaqué le prévenu sur le fait qu’il est demeuré libre pendant 22 ans, sans se rapporter aux policiers. Il a qualifié le meurtre de crapuleux et d’abject.

Vingt-deux ans de liberté injustifiée, c’est 8202 jours entre la commission de votre crime et votre arrestation par la Sûreté du Québec. Quel pitoyable exemple de courage. Comment avez-vous fait pour vivre avec vous-même, Grenon, pendant les 22 dernières années de votre vie? Comment osez-vous encore aujourd’hui soutenir le regard d’autrui?

L'assassin a tenté de parler pendant l’exposé du magistrat, mais ce dernier a coupé court à ses intentions.

1:55 Les parents de Guylaine Potvin réagissent au verdict de culpabilité contre Marc-André Grenon. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Rappel des faits

Dans la nuit du 27 au 28 avril 2000, Marc-André Grenon est entré chez Guylaine Potvin alors qu’elle dormait. La porte de l'appartement situé au sous-sol était déverrouillée. Il a attaqué la jeune femme de 19 ans alors qu’elle se trouvait dans son lit et que ses deux colocataires étaient absentes.

Le désordre dans la chambre, les draps sur le plancher et les nombreuses blessures témoignent de la lutte et de la violence qui ont marqué les derniers instants de la vie de la victime. Marc-André Grenon l’a agressée sexuellement et l’a étranglée avec ses mains et avec une ceinture. C’est la strangulation qui a causé la mort.

Ouvrir en mode plein écran La chambre de Guylaine Potvin photographiée le 28 avril 2000. Photo : Sûreté du Québec

C’est la grande amie de Guylaine Potvin, Audrey-St-Pierre, qui l’a trouvée le 28 avril. Les deux étudiantes en éducation spécialisée devaient présenter leur travail de session ce matin-là, mais comme Guylaine Potvin ne répondait pas au téléphone, Audrey St-Pierre s’est rendue chez elle. C’est là qu’elle a fait la macabre découverte. Le corps de son amie gisait sur son lit. Elle était presque entièrement nue.

Publicité

Rapidement, les policiers sont arrivés sur les lieux et ils ont constaté qu’ils avaient affaire à une scène de crime.

Un meurtrier inconnu

Différents objets ont été saisis dans la chambre de Guylaine Potvin, dont une ceinture et une boîte de préservatifs à moitié vide sur lesquelles du sang a été retrouvé. Des prélèvements effectués sur le corps de la victime ont aussi permis de déceler de l’ADN masculin.

Il aura toutefois fallu 22 ans pour déterminer à qui appartenait le profil génétique.

Les policiers ont suspecté plusieurs individus au fil des ans. Ils ont aussi comparé l’ADN inconnu à celui contenu dans des banques de données, mais ils n’ont pas réussi à obtenir de comparaisons concluantes leur permettant de trouver l’assassin.

La science a permis de relancer l’enquête.

Publicité

Le projet PatronYme

En 2022, l’enquête piétinait. Le laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale a donc proposé d’inclure le dossier de Guylaine Potvin dans son projet appelé PatronYme.

Dans le cadre de ce projet, le laboratoire a monté une base de données, pYste, contenant des milliers de profils génétiques publics provenant de sites de généalogie où les gens envoient un échantillon d’ADN pour retracer leurs ancêtres.

Il faut savoir que seuls les hommes possèdent un chromosome Y. Celui-ci se transmet du père à son fils. Ainsi, tous les hommes d’une lignée paternelle ont le même profil génétique Y. Traditionnellement, le nom de famille se transmet lui aussi d’une génération à l’autre.

Lorsque l’ADN inconnu trouvé chez Guylaine Potvin et sur son corps a été comparé à la base de données du laboratoire, Grenon est rapidement apparu comme un patronyme d’intérêt prioritaire.

Le nom de famille a donc été transmis aux enquêteurs. Ceux-ci ont ciblé Marc-André Grenon puisque son nom était déjà apparu dans le passé dans l’enquête.

Concordance d’ADN

Les enquêteurs ont obtenu le droit de prendre en filature le suspect en août 2022.

Deux policiers ont alors suivi Marc-André Grenon dans un cinéma de Granby. À la fin du film, ils ont réussi à saisir, à son insu, un gobelet et deux pailles qu’il avait utilisés pendant la projection.

Ouvrir en mode plein écran Un verre et deux pailles utilisés par Marc-André Grenon ont été récupérés dans la poubelle d'un cinéma. Photo : Sûreté du Québec

Des analyses ont permis de déterminer que l’ADN de Grenon correspondait.

Un mandat d’arrestation a été émis et c’est le 12 octobre 2022 qu’il a été arrêté sur son lieu de travail à Granby. De nouvelles analyses sanguines ont confirmé que son profil génétique était le même que celui retrouvé sur la ceinture qui a servi à étrangler Guylaine Potvin, sur son corps et sur une boîte de préservatifs trouvée dans sa chambre.

Long procès

Le procès de Marc-André Grenon s’est ouvert le 15 janvier dernier au palais de justice de Chicoutimi.

Les procureurs de la Couronne, Pierre-Alexandre Bernard et François Godin, ont fait entendre 11 témoins au fil des semaines.

De leur côté, les avocates de Marc-André Grenon, Vanessa Pharand et Karine Poliquin, n’ont pas présenté de défense. Elles ont admis que leur client avait tué Guylaine Potvin, mais souhaitaient qu’il soit reconnu coupable de meurtre au deuxième degré. Elles n’ont toutefois pas réussi à convaincre le jury.