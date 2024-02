Quatre des six conseillers municipaux d’Enterprise mettent la clé sous la porte

Quatre conseillers municipaux ont claqué la porte de la municipalité d’Enterprise, dans le sud des Territoires du Nord-Ouest, mercredi. Ils affirment ne pas avoir confiance en la capacité de la mairesse entrante Sandra McMaster de remettre sur pied la collectivité, ravagée par des feux de forêt au courant de l’été.

Il s’agit du conseiller municipal Jim Dives et de trois autres nouvellement élus : Michael Kimble, Malcolm MacPhail et Charles Sutherland.

Mardi soir, Sandra McMaster a été élue mairesse après avoir récolté quatre voix de plus que l’ex-maire Michael St-Amour.

L’issue du vote a toutefois pris par surprise des membres du conseil municipal, qui ne s’attendaient pas à ce résultat.

C’est une période stressante pour de nombreuses personnes et je ne pense tout simplement pas qu’elle peut y faire face , affirme Malcolm MacPhail, qui a décidé de ne pas être assermenté, au lendemain de l’élection municipale.

Il reproche à Sandra McMaster, à l’époque adjointe au maire, de ne pas s’être suffisamment investie dans la réponse aux feux de forêt qui ont dévasté la collectivité, au mois d’août.

Enterprise tente toujours de se remettre de ces événements, alors que seules huit maisons du hameau d'un peu moins de 100 habitants ont été épargnées par les flammes.

Nous sommes tous bien au fait de la plateforme de Mike [St-Amour] et du conseil [municipal] qu’il aurait pu diriger, tandis que nous ne connaissons pas les priorités de Sandra [McMaster] , soutient-il.

Une situation unique

L’agent administratif principal, Bill Porter, affirme que la Municipalité est en communication avec des conseillers juridiques et a fait appel au ministère territorial des Affaires municipales et communautaires pour cerner les prochaines étapes. En temps normal, il indique que le hameau doit être formé d’un maire et de six conseillers municipaux.

Or, il ne reste plus que deux conseillers en poste, soit Barbara Hart et Darren Sopel. C’est une situation unique avec laquelle nous n’avons jamais eu à composer dans le passé , dit-il. C’est à la fois inattendu et du jamais vu.

Bill Porter affirme que le ministère des Affaires municipales et communautaires travaille toujours sur le dossier.

Joint par courriel, le ministère n’a pas donné suite à notre demande de renseignements avant la publication de cet article. La mairesse Sandra McMaster a quant à elle décliné notre demande d'entrevue et indiqué qu'elle souhaitait attendre une réponse du gouvernement ténois avant de commenter la situation.

