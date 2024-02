Les éoliennes doivent-elles être installées sur des terres agricoles? Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, André Lamontagne, préférerait que non et que si ce devait être le cas, l’impact sur la production agricole soit limité autant que possible.

Si je veux résumer ma pensée, c'est : tout faire pour ne pas être en zone agricole, a-t-il déclaré mardi. Mais à partir du moment où, des fois, ça peut être différent de cette pensée-là, il faut que ce soit un processus très très rigoureux pour vraiment limiter l'impact.

André Lamontagne, qui est aussi député de Johnson et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, a fait cette déclaration au moment où le sujet suscite de nombreux questionnements dans la région.

TES Canada souhaite implanter plus d’une centaine d’éoliennes dans les MRC des Chenaux et de Mékinac en Mauricie, alors qu’au Centre-du-Québec, des municipalités réfléchissent à la possibilité de permettre leur installation sur leur territoire pour répondre aux appels d’Hydro-Québec.

Chaque fois qu'on accepte de prendre un hectare, 10 hectares, 20 hectares pour faire une activité qui est autre qu'agricole, pour le territoire, c'est pas une bonne nouvelle.

Le ministre affirme que la Commission de protection du territoire agricole du Québec est responsable de se prononcer sur le changement d’usage des terrains et croit qu’il faut faire confiance à ce processus.

C’est sûr que la Commission de protection du territoire agricole doit étudier ces dossiers-là, doit rendre des décisions, mais c'est certain qu’idéalement, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'elles ne soient pas en zone agricole ou, si c'était le cas, la Commission va vraiment exiger que ce soit dans des sites d'impact limité , explique l’élu caquiste.

Le ministre est bien conscient que le sujet divise. Il constate que certains producteurs agricoles sont contre l’installation d’éoliennes sur leurs terres alors que d’autres sont heureux des revenus additionnels que cela apporte. C'est pour ça qu'il faut s'élever au-dessus de ça, puis ultimement, c'est prendre les meilleures décisions qui sont au bénéfice de la pérennité de notre agriculture.

On doit être très très très vigilant parce qu'il en va de la pérennité de notre agriculture-là.

Le ministre a lancé l’été dernier une consultation sur la protection du territoire agricole. Il affirme que les conclusions devraient être connues dans les prochains mois.

Ça va nous donner des éclairages pour l'avenir, sur comment vraiment traiter de ces situations , insiste André Lamontagne.

D’après l’entrevue réalisée à l’émission Toujours le matin