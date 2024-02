Alors que la Nouvelle-Écosse manque de bras pour faire les classes dans les écoles de la province, des enseignants nouvellement arrivés au pays se plaignent du parcours trop complexe pour devenir enseignant titulaire.

Manmeet Oberoi est arrivée en Nouvelle-Écosse en 2018. En Inde, d’où elle est originaire, elle a dirigé pendant dix ans un établissement de formation des enseignants.

Elle est aussi diplômée en éducation et en zoologie. Ces qualifications, obtenues dans son pays d’origine, ne lui permettent pourtant pas de prétendre, encore, à un poste permanent dans le système d'éducation néo-écossais.

Depuis son arrivée, elle travaille comme enseignante suppléante à Halifax et doit encore compléter deux ans de suppléance à temps plein avant d'espérer obtenir un poste permanent.

Je ne peux pas vivre sans enseigner , dit l’enseignante, frustrée par cette situation.

Ouvrir en mode plein écran Malgré de solides diplômes obtenus en Inde, Manmeet Oberoi ne peut pas encore prétendre à être enseignante titulaire en Nouvelle-Écosse. Photo : Autre banques d'images / Gagan Oberoi

Selon le Bureau de la certification des maîtres de la province, les enseignants formés à l'étranger doivent satisfaire aux mêmes exigences universitaires que les enseignants néo-écossais et canadiens.

Retour sur les bancs de l'université

Si je décide de poursuivre dans cette voie, je vais devoir payer l'université et n'avoir aucune source de revenus , indique Jah BouChahine, diplômé d’une université libanaise. La province lui a remis un certificat qui l’autorise à être enseignant suppléant pendant 5 ans.

S’il veut être certifié, il doit suivre dix cours d'éducation et quatre cours de sciences, soit près d’un an et demi d'études à temps plein.

Quand les familles arrivent ici, elles sont confrontées à plusieurs contraintes, les factures ne vont pas attendre, et donc refaire des études, c’est une des difficultés , explique Reda Diouri, conseiller d’aide à la recherche d’emploi pour la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE). Avec la reconnaissance des titres de compétences étrangers, les personnes peuvent être dispensées de certains cours, mais ils doivent en refaire d’autres.

Le système est objectif en ce qui concerne le nombre de crédits nécessaires, mais il ne mesure peut-être pas la bonne chose , constate Ryan Lutes, le président du Syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse. Si nous avons des enseignants de haute qualité ici qui ont été formés ailleurs, comment mesurons-nous leur niveau ? Nous devons en discuter, car la dernière chose dont nous avons besoin, c’est que des enseignants de grande qualité ne contribuent pas au système.

La province manque pourtant d'enseignants

La province a un besoin très important en enseignants. La faute à un nombre d’élèves en augmentation après des années de baisse continue.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a d’ailleurs annoncé, il y a quelques jours, son intention de modifier le parcours de formation des enseignants pour raccourcir la durée des études de quatre à six ans.

La FANE demande aussi une simplification des procédures pour les immigrants. L’information n’est pas très facile à avoir et à digérer. Ça part dans tous les sens, contrairement à d’autres provinces , affirme Reda Diouri, qui ajoute qu’ici les immigrants doivent aussi jongler avec le coût de la vie et le logement.

Ouvrir en mode plein écran Pour Reda Diouri, conseiller d'aide a la recherche d'emploi à la FANE, les immigrants doivent faire à de nombreuses difficultés : durée et coût des études mais aussi reconnaissance des diplômes. Photo : Autre banques d'images / Fane

La difficulté à faire reconnaître ces compétences conduit des candidats à l’immigration à changer de voie, une fois arrivés en Nouvelle-Écosse : À part en petite enfance, la grande partie des gens soit ils font autre chose, soit ils changent carrément de province , selon Reda Diouri qui estime que près d’un tiers des immigrants qui arrivent ici et qui veulent travailler dans une profession réglementée sont dans l’enseignement.

Le CSAP , en manque aussi de main-d'œuvre, tente d’ailleurs de simplifier les démarches pour recruter dans la province et à l’international. Au CSAP , il n’est pas nécessaire de faire de la suppléance avant de commencer un poste , explique une porte-parole du conseil scolaire francophone dans un courriel à Radio-Canada.

Avec les informations de Vernon Ramesar de CBC et Julie Sicot