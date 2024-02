Qui veut du Château Beauce à Sainte-Marie?

Meubles endommagés, tapisseries déchirées, barreaux arrachés, vitraux brisés, 17 fenêtres vandalisées, quelques jours avant Noël, le Château Beauce à Sainte-Marie a perdu ses lettres de noblesse en quelques années seulement.

Un cauchemar pour le propriétaire, la Société Alzheimer de Chaudière-Appalaches (SACA), qui ne veut plus s’en occuper alors que les vandales ont pris d'assaut le bâtiment patrimonial.

Ouvrir en mode plein écran Le hall d’entrée du Château Beauce est sens dessus dessous. Un désordre bien loin de l'harmonie de la photo suivante prise en 2018 dans la même pièce. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Ouvrir en mode plein écran Voici une partie de l'intérieur du Château Beauce construit en 1904. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie Album photo: Château Beauce

Actuellement, on a des gens qui entrent et font du grabuge à l'intérieur du bâtiment […] le danger ici c’est que le feu prenne[…] Les voisins sont inquiets aussi, ils ont peur pour leur propre maison , explique Sonia Nadeau, directrice générale de la SACA .

L'édifice construit entre 1903 et 1904 leur a été offert en 2015 par la communauté religieuse des Oblates de Béthanie. La SACA voulait y faire un centre d’hébergement et son bureau principal. Mais rapidement, ce don s’est transformé en fardeau avec des rénovations grimpant dans les millions de dollars. L’édifice a aussi été inondé en 2019 en plus d’avoir de la moisissure.

Ouvrir en mode plein écran Des chandelles ont été retrouvées à l’intérieur du bâtiment. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

On ne peut même plus le vendre[…] On n’est plus assurable [...] parce que le bâtiment a été inondé, parce qu'il est classé patrimonial et le bâtiment, ça fait des années qu’il n’est plus habitable. On a 3 prises contre nous actuellement.

Ouvrir en mode plein écran La chapelle du Château Beauce a été saccagée dans les derniers mois. L’orgue a d’ailleurs été renversé tout comme de nombreux meubles. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

La SACA a décidé de ne plus payer sa taxe scolaire et sa taxe municipale. Elle ne veut plus investir dans le bâtiment.

On est un organisme communautaire, on doit mettre nos énergies au bon endroit et c’est pour notre clientèle, pas pour s’occuper d’un bâtiment [alors] que ça devient très compliqué.

Ouvrir en mode plein écran Sonia Nadeau est directrice générale de la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Une responsabilité comme propriétaire, selon le GIRAM

Tu as beau être dans une société de bienfaisance, ça ne te permet pas de faire n’importe quoi, les responsabilités demeurent , lance Gaston Cadrin, fondateur et vice-président du Groupe d'initiatives et de recherches appliquées au milieu (GIRAM).

Le GIRAM , un groupe de sensibilisation sur l’aménagement du territoire est à l’origine de la demande pour l’obtention du classement patrimonial du bâtiment en 2018 alors qu’il était menacé par un permis de démolition.

Une certification octroyée deux ans plus tard par le ministère de la Culture et des Communications (MCC).

Une certification patrimoniale où le Ministère a des responsabilités aussi , estime Gaston Cadrin. Il faut qu'il envoie un inspecteur pour vérifier qu'est-ce qui se passe là-dedans [...] Suite à une enquête ils proposeront des solutions [...] Les politiciens marchent sur des œufs avec la coquille fragile , note-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Gaston Cadrin est fondateur et vice-président du Groupe d'initiatives et de recherches appliquées au milieu (GIRAM) Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Le bâtiment est vandalisé, donc ça veut dire qu'on augmente la facture pour le restaurer, pour le remettre en état, c'est dramatique.

Ouvrir en mode plein écran Dans une déclaration aux sujets des meubles endommagés, Sonia Nadeau de la SACA écrit: «Tel que mentionné dans la fiche du Château Beauce du Répertoire du Patrimoine culturel du Québec, la protection patrimoniale s'applique à tous les éléments intérieurs et extérieurs du bâtiment principal et des autres bâtiments sur le terrain. En gros, ceci veut dire que tous les meubles, les ornementations, les sculptures et même la clôture en fer forgé ne peuvent être vendus ou enlevés. C'est la loi.» Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Une responsabilité de société ?

L’avocat et doctorant en droit à l’Université Laval Charles Breton-Demeule rappelle que légalement, le Château Beauce, est protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, donc ce statut-là vient avec certaines obligations, dont celle de préserver la valeur patrimoniale du bâtiment.

La question comme société je pense qu'il faut se poser c’est quand on constate que finalement les autorités étatiques n’interviennent pas toujours de manière exemplaire à l’égard du patrimoine, comme citoyen, comme société qu’est-ce qu’on peut faire ?

L’avocat revient sur un rapport de la vérificatrice générale du Québec en juin 2020 qui fait état de lacune importante dans la gestion du patrimoine par le ministère [...] On a vu d'autres cas semblables au Québec. Est-ce qu’on veut que ces erreurs-là continuent de se répéter , se questionne-t-il.

Par courriel, le MCC répond évaluer l’ensemble des moyens dont il dispose, notamment légaux, afin d’assurer la préservation de l’immeuble classé. Du financement est aussi accessible. L’aide maximale est de 50 % du coût des dépenses admissibles.

Depuis le classement de l’immeuble, des aides financières totalisant 100 000 $ ont été accordées à l’organisme afin de l’aider à faire face aux coûts liés à la conservation du bâtiment .

Ouvrir en mode plein écran Une génératrice se trouve dans le bâtiment patrimonial pour alimenter des chaufferettes question de garder un minimum de chauffage dans l’édifice. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

La ville de Sainte-Marie interpellée par le ministère

Dans son courriel, le Ministère souhaite aussi que la Ville de Sainte-Marie participe aux efforts de conservation du bâtiment .

La Ville de Sainte-Marie a également une responsabilité face à la préservation et l’entretien des immeubles sur son territoire. Le service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Marie a exigé des correctifs immédiats à quelques reprises en 2023, mais la SACA n’a jusqu’ici fait aucune des interventions demandées. La Ville de Sainte-Marie n’a pas encore de règlement sur l’occupation et l’entretien des immeubles. Elle a jusqu’au 1er avril 2026 pour en adopter un en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme peut-on lire également dans ce courriel.

Ni le maire de Sainte-Marie Gaétan Vachon ni le député de Beauce-Nord Luc Provençal n’ont donné suite à nos demandes d'entrevue.

Ouvrir en mode plein écran Des fenêtres ont été brisées et remplacées par des contreplaqués de bois. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Gaston Cadrin demande aussi à la Ville d’agir. À Sainte-Marie, qu’est-ce qui reste, on a tout rasé , lance-t-il en référence aux centaines de maisons détruites au centre-ville à la suite des inondations de 2019.

Si on a un conseil [municipal] à Sainte-Marie qui est un peu responsable, qui a un peu de fierté sur le patrimoine restant, je pense qu’il devrait s’impliquer dans ce dossier-là.

Ouvrir en mode plein écran L'entrée principale du Château Beauce à Sainte-Marie. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Le Château Beauce : une patate chaude pour le propriétaire, le MCC et les élus régionaux ? La patate est en train de brûler , image Gaston Cadrin.

La SACA veut tourner la page

Je suis très tannée, je pourrais vous dire que je suis écœurée , confie Sonia Nadeau de la SACA qui veut tourner la page. Oui c’était un beau projet au point de départ, mais maintenant, ce n’est plus un beau projet, c’est lourd et difficile. L'organisme préfère mettre ses énergies dans le développement de deux nouveaux points de service pour les centres de jour.

C'est un fardeau de s'en occuper, on sent qu’on a les mains liées, on n’a pas de solution.

Ouvrir en mode plein écran Un barreau s’est retrouvé dans un vitrail du bâtiment entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

En attendant, le Château Beauce est méconnaissable et rien n’indique qu’il retrouvera un jour son lustre d’antan.