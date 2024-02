Discours du Trône : David Eby met l’accent sur le coût de la vie et le logement abordable

Dans son discours du Trône, prononcé par la lieutenante-gouverneure Janet Austin, le gouvernement néo-démocrate de David Eby s’est concentré sur le coût de la vie et le logement tout en faisant ressortir son bilan.

D'entrée de jeu, le discours a mis l’accent sur l’inflation et la hausse des taux d’intérêt qui créent de l’anxiété auprès de la population qui doit payer son hypothèque, son épicerie et ses factures .

C'est avec cette réflexion en tête que le gouvernement promet de soutenir la population et les petites entreprises plutôt que de sabrer les services publics, malgré le déficit de la province chiffré à 5,6 milliards de dollars.

Les gouvernements ne peuvent pas résoudre tous les problèmes [...]. Par contre, nous vous promettons d’être là afin que vous ne soyez pas seuls face à ces nouveaux défis. [..] Nous prendrons de nouvelles mesures pour aider avec le coût de la vie, tout en attaquant la source du problème qui rend la vie si chère, comme le logement.

En matière de logement, le Nouveau Parti démocratique (NPD) rappelle qu’il a lancé le programme BC Builds le 13 février, qui vise à aider les locataires de la classe moyenne à louer des biens en dessous du prix du marché.

Le parti compte développer davantage ce programme au cours des prochains mois pour faciliter l'accès à un logement abordable pour les ménages ayant un revenu situé entre 84 780 $ et 191 910 $.

D'ailleurs, Ottawa a octroyé mardi matin une enveloppe de 2 milliards de dollars pour BC Builds.

David Eby promet aussi que, durant cette session parlementaire, il déposera des mesures pour permettre à plus de ménages de devenir propriétaires. Il s'engage aussi à protéger les locataires contre les évictions forcées de mauvaise foi .

Et si le gouvernement espère que les logements pousseront comme des champignons, il indique qu'il aidera à construire davantage d'infrastructures pour soutenir les communautés grandissantes, comme Langley. Il donne, en exemple, l'expansion de la ligne de SkyTrain Surrey-Langley.

Un meilleur accès aux services en santé

Cette session, le NPD promet aussi d'attirer et de retenir plus de travailleurs de la santé, comme les médecins et les infirmières. Il compte notamment former la relève avec sa nouvelle école de médecine à l'Université Simon Fraser sur le campus de Surrey.

Du nouveau financement sera aussi investi dans les foyers de soins de longue durée pour les aînés. Les néo-démocrates comptent aussi s'attaquer aux problèmes d'accès de soins de santé pour les patients qui souffrent d'un cancer.

Depuis la dernière année, la Colombie-Britannique a dû envoyer ses patient à Bellingham, dans l'État de Washington, à cause des longs temps d’attente et d’une pénurie de personnel de la santé.

Le racisme et la sécurité des enfants

Le NPD souligne aussi la montée d'incidents racistes contre les communautés asiatique, musulmane et juive. Plus récemment, l'ancienne ministre Selina Robinson a été critiquée pour ses propos controversés au sujet du territoire où a été créé l’État moderne d'Israël, en 1948.

David Eby promet de déposer un projet de loi pour combattre le racisme.

Il compte également s'attaquer aux plateformes comme Meta et Snapchat pour qu'elles puissent rendre des comptes en cas de sextorsion en ligne ou de vente de produits de nicotine à des mineurs.

Pour protéger le personnel enseignant et les étudiants, le gouvernement néo-démocrate doit également déposer un projet de loi contre les manifestations qui perturbent les activités scolaires.

En 2023, des écoles ont fait face à de nombreuses manifestations contre les mesures d'inclusion sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre (OSIG) qui avaient inquiété des enseignants.