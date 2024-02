Un cuisinier calgarien remporte le trophée Jean Rougié

Le Calgarien Erik Hansen a remporté le trophée Jean Rougié lors du 14e concours de cuisine des étoiles montantes de la gastronomie en France. À 21 ans, Erik est le premier Canadien à remporter le concours.

Le concours s'est déroulé à Sarlat-La-Canéda le 20 janvier. Chaque année, une dizaine d’étudiants de programmes culinaires utilisent la truffe et le foie gras dans leurs plats pour impressionner les juges.

Erik Hansen est en 2e année du programme culinaire de l’Institut de technologie du sud de l’Alberta (SAIT). Il travaille en cuisine depuis le secondaire.

Erik a fait une terrine. Son plat avait une croûte de sable aux noisettes, une émulsion de truffe avec une duxelles de champignons, une queue de homard de l'Atlantique pochée, des cœurs de poireaux pochés, le tout enveloppé dans des bandes de poireaux. Il décrit ce plat comme très complexe à réaliser.

Il ne s’attendait vraiment pas à une victoire. Quand ils ont nommé la troisième et la deuxième [place], je n'ai pas vraiment pensé qu'il y en avait plus que ça. J'étais simplement heureux d'être ici. Et quand ils ont nommé la première place pour le Canada, j'ai eu le souffle coupé.

Thomas Delannoy, responsable commercial de la maison Rougié en Amérique, explique que le concours Jean Rougié est de très haut niveau.

C'est vraiment comme la Coupe Stanley [de la cuisine].

Thomas Delannoy ajoute que le Canada n’est pas encore très connu pour la gastronomie : Quand ils ont vu ce que le Canada a pu livrer, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que le niveau de gastronomie soit aussi élevé chez nous.