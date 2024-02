Des boutons d’alarme donnés aux sénateurs canadiens pour assurer leur sécurité

Les sénateurs canadiens ont reçu des boutons d'alarme en réponse aux préoccupations croissantes concernant la sécurité sur la colline du Parlement.

Des sénateurs ont été la cible de campagnes de harcèlement en ligne et d’appels téléphoniques menaçants au cours des dernières semaines.

En novembre dernier, la voiture du sénateur conservateur Don Plett a été encerclée par des manifestants propalestiniens. Ces derniers ont frappé aux vitres et grimpé sur le capot alors que M. Plett se rendait à une réunion sur la colline du Parlement. Le sénateur a d’ailleurs l’impression que ses semblables sont de moins en moins protégés.

Le diplomate de carrière et sénateur Peter Boehm a déclaré que les sénateurs pensaient autrefois qu’ils étaient à l’abri des risques de sécurité auxquels font parfois face les députés.

Don Plett dit ne pas s'être senti en sécurité lorsque des manifestants propalestiniens l'ont importuné alors qu'il se rendait en voiture à une réunion du groupe parlementaire.

Depuis que je suis au Sénat, les niveaux de menace ont augmenté. La sécurité personnelle des sénateurs est un sujet de préoccupation , dit-il.

Selon M. Boehm, les sénateurs ont commencé à sentir que l'environnement sécuritaire avait changé lors des manifestations du convoi de camionneurs qui ont paralysé le centre-ville d'Ottawa au début de l'année 2022.

J'ai été importuné quelques fois, mais je suis un grand blanc, fait valoir le sénateur. Certains de mes collègues qui reflètent la diversité du Sénat ont été considérablement harcelés.

Les sénateurs et les députés mieux protégés

Les sénateurs se sont vu offrir des dispositifs mobiles de contrainte, également appelés boutons d'alarme (et, plus communément, boutons de panique ), au début de l'automne dernier, plus d'un an après que la Chambre des communes les eut offerts aux députés.

Le Sénat et le Service de protection parlementaire ont refusé à la fois de dire ce qui a motivé la décision d'offrir aux sénateurs des boutons d'alarme et de révéler le coût de cette mesure, pour des raisons de sécurité.

Le Sénat a pris des mesures pour renforcer la sécurité des sénateurs lorsqu'ils ne sont pas sur la colline du Parlement , souligne la porte-parole de la commission sénatoriale de l'économie interne, Alison Korn.

30 millions de dollars par an pour le premier ministre

Le Sénat n'est pas le seul organe du gouvernement canadien à dépenser davantage pour la sécurité.

Le coût de la protection du premier ministre Justin Trudeau et de sa famille par la GRC a grimpé à 30 millions de dollars par an, et le coût de la protection des membres du Parlement a atteint un niveau record.

De son côté, la sénatrice Bernadette Clement mentionne qu'elle ne pensait pas, au départ, avoir besoin du bouton d'alarme qui lui a été remis, jusqu’à ce qu'elle soit la cible de harcèlement en ligne l'automne dernier. Elle a, de surcroît, reçu un appel téléphonique menaçant qui l'a poussée à quitter son domicile quelques jours.

Depuis cette menace, [le bouton d'alarme] est complètement chargé et toujours sur moi , indique Mme Clement, qui a été nommée au Sénat en 2021.

Le harcèlement et les menaces ont eu lieu après que Bernadette Clément a proposé d'ajourner le débat au Sénat sur le projet de loi C-234, un projet de loi conservateur visant à étendre l'exonération de la taxe sur le carbone dont bénéficient les agriculteurs pour l'essence et le diesel.

Bien que Mme Clement fasse de la politique depuis des années, elle souligne que l'expérience qu'elle a vécue en novembre dernier a changé sa façon d'envisager la sécurité, notamment en ligne.

Parce que je suis une femme politique noire, une grande partie du vitriol est teinté de racisme et de misogynie , ajoute-t-elle.

Cela fait maintenant deux ans que je suis sénatrice, et même au cours de ces deux années, j'ai l'impression que la colère et l'agressivité se déchaînent de plus en plus.

La sénatrice Paula Simons estime qu'il est temps pour le Sénat d'élaborer des protocoles de sécurité.

La sénatrice Paula Simons a quant à elle récemment fait face à un incident alors qu'elle assistait à un événement à Edmonton.

Un groupe de manifestants propalestiniens est venu à un événement que j'animais, je suppose parce que je suis d'origine juive, et a perturbé l'événement en me criant dessus , explique Mme Simons. Elle ajoute avoir été surprise, mais elle n’a jamais eu l’impression d’être en danger.

Mme Simons croit que le Sénat devrait proposer davantage de formations sur la manière de gérer les incidents de sécurité.

Si j’avais appuyé sur le bouton de contrainte parce que des manifestants m'ont crié dessus, cela aurait été une réaction totalement excessive. Et pourtant, j'ai réalisé à ce moment-là que je n'avais absolument aucune protection contre une personne qui aurait eu des intentions malveillantes à mon égard , souligne la sénatrice.

