Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse demande aux propriétaires des maisons de retraite qui doivent être remplacées d'examiner si ces bâtiments pourraient être convertis en logements pour d'autres.

La province espère que les immeubles qui ne conviennent plus aux personnes âgées, faute de toilettes individuelles, trouveront une seconde vie et aideront à atténuer la crise actuelle du logement.

La semaine dernière, la PDG du groupe de soins Mountains and Meadows, Joyce d'Entremont, a déclaré à un comité législatif que son conseil d'administration avait créé un comité chargé de vérifier si le foyer pourrait être converti en complexe d'habitation.

Ouvrir en mode plein écran Joyce d’Entremont, la PDG du groupe de soins Mountains and Meadows, croit que l'établissement de Bridgetown est en assez bon état pour accueillir des locataires. Photo : gracieuseté de Facebook/Association des foyers de soins de la Nouvelle-Écosse

Le projet pourrait être mis en place une fois que les 107 personnes âgées qui y vivent déménageront dans de nouvelles installations en 2025.

Le [gouvernement] a été très généreux en investissant beaucoup d'argent dans une nouvelle fournaise, de nouveaux revêtements de sol, de nouvelles fenêtres et un nouveau toit , a déclaré Joyce d'Entremont. Ce n'est pas une bonne maison de retraite, mais le bâtiment pourrait être utilisé pour autre chose.

Nous savons qu'il y a une crise du logement. Beaucoup de notre personnel international ne trouvent pas de logements à louer, donc je suis sûr que si le logement était transformé en logements abordables, tous les espaces seraient loués assez rapidement.

Discussions préliminaires

Les représentants de l'entreprise ont rencontré des responsables de la municipalité et de la province pour des discussions préliminaires.

L'une d'elles, la directrice générale du logement du ministère des Affaires municipales et du Logement, Vicki Elliott-Lopez. Elle a déclaré que certaines résidences pour personnes âgées, comme le Mountain Lea Lodge à Bridgetown, pourraient valoir la peine d'investir.

Ouvrir en mode plein écran Vicki Elliott-Lopez est directrice générale du logement au ministère des Affaires municipales et du Logement de la Nouvelle-Écosse. Photo : Communications Nova Scotia

Nous voulons examiner toute opportunité pour tout bâtiment susceptible de constituer un potentiel de logement , a affirmé Vicki Elliott-Lopez.

Ça dépend de l'état de l'installation et de la pertinence ou non d'un investissement pour la convertir. Parce que s'il y a des problèmes plus importants, ça pourrait ne pas être économiquement viable.

Ouvrir en mode plein écran Dustin Enslow, conseiller municipal de la municipalité du comté d'Annapolis. Photo : Gracieuseté de Candace Enslow

Le conseiller municipal local Dustin Enslow a qualifié la possibilité de transformer le foyer de soin en complexe d'appartements de phénoménale .

Publicité

Il est en bon état, et ce sera une transition facile vers un environnement résidentiel ou commercial avec des modifications mineures , a-t-il dit. Mon inquiétude lorsque le nouveau bâtiment pour le foyer de soin a été annoncé c’était que l'ancien devienne vacant.

Le gouvernement provincial a promis de remplacer 46 résidences pour personnes âgées existantes d'ici 2032.

La province a déjà contribué à la conversion d'un ancien hôtel en appartements dans le comté de Pictou et elle contribue au financement d'un projet similaire dans la ville de Lunenburg. La Nouvelle-Écosse aide aussi à payer pour transformer l'école primaire Tatamagouche en un immeuble de 21 logements, dont 12 sont considérés comme abordables.

Avec les informations de Jean Laroche