La STF reçoit le soutien de syndicats d’enseignants de trois provinces

Alors que les négociations entre la Fédération des enseignants de la Saskatchewan (STF) et le gouvernement provincial semblent au point mort, notamment sur la question de la complexité des classes, le syndicat a reçu mardi le soutien d’associations d'enseignants de trois autres provinces.

Il s’agit de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario (FEEO), de la Fédération des enseignantes et enseignants de la Colombie-Britannique (FECB) et de l’Association des enseignantes et des enseignants du Nouveau-Brunswick (AEFNB).

En conférence de presse mardi, la présidente de la STF , Samantha Becotte, a indiqué que dans plusieurs provinces canadiennes, les questions relatives à la taille des classes, la complexité, la violence et le soutien aux élèves sont inclus dans les conventions collectives des enseignants.

Elle demande que le gouvernement provincial inclue des dispositions concernant ces questions dans l'entente avec les enseignants de la Saskatchewan.

Le gouvernement ne peut pas continuer d'ignorer les problèmes auxquels nos élèves et nos enseignants sont confrontés en classe. Leurs camarades des autres provinces y sont aussi confrontés, mais avec des résultats différents , explique Mme Becotte.

La présidente de la STF indique que la Fédération n’acceptera pas un nouvel accord si ces questions ne sont pas discutées avec la province.

Les problèmes de recrutement et de rétention des enseignants dans les zones reculées peuvent être résolus si ces questions de complexité et de taille sont résolues.

Nous voulons un environnement plus sûr pour les élèves et les enseignants.

Ouvrir en mode plein écran Selon la présidente de la STF, Samantha Becotte, le gouvernement ne peut pas continuer à ignorer les revendications de la Fédération. Photo : Radio-Canada

De son côté, la présidente de la FEEO , Karen Brown, a apporté son soutien à ses pairs de la Saskatchewan lors de la conférence conjointe.

Mme Brown explique qu’au cours des dernières négociations avec le gouvernement ontarien, le syndicat a pu négocier la création de plus de 830 postes supplémentaires.

Lors de nos négociations, nous avons poussé plus loin pour garantir que les politiques sont conçues pour faire des écoles des lieux sûrs pour enseigner et apprendre , souligne Karen Brown.

L’entente de la FEEO comprend l’ajout de postes de spécialistes, un fonds de soutien aux étudiants et des initiatives pour lutter contre la violence en classe. Selon elle, si cela peut se produire en Ontario, cela aussi être négocié en Saskatchewan.

Ouvrir en mode plein écran La présidente de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario (FEEO), Karen Brown. Photo : Radio-Canada

Le président de la FECB , Clint Johnston, partage l'avis de ses collègues. Il estime que si la classe est trop grande et qu'il n'y a pas assez de personnel pour aider les élèves, les plus vulnérables seront laissés pour compte. Dans tous les cas, ce sont les élèves qui paient le prix.

L'inclusion de dispositions relatives à la charge de travail et la complexité des classes dans une convention collective protège également les enseignants et les étudiants contre des changements de politique gouvernementale malavisés et des coupes budgétaires , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Le président de la Fédération des enseignantes et enseignants de la Colombie-Britannique (FECB), Clint Johnson. Photo : Fédération des enseignantes et enseignants de la Colombie-Britannique

L'ancienne présidente de AEFNB et actuelle vice-présidente de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants, Connie Keating, admet aussi l'importance de régler cette situation.

Pour elle, la taille de la classe est la clé, puisque le lien avec l'élève est le point de départ de sa réussite.

Les limites maximales de taille des classes créent une norme minimale pour répondre aux besoins des élèves. Compte tenu de la croissance démographique sans précédent dans les communautés rurales et urbaines, cela assure la prévisibilité pour les élèves, les parents et les enseignants , explique-t-elle.

De son côté, la Fédération des enseignants de la Saskatchewan rappelle qu’elle pourrait mettre en place davantage de moyens de pression après la reprise des cours, le 26 février.