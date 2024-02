Budget provincial : pas besoin de demandes sur le tramway selon Marchand

Le maire de Québec, Bruno Marchand, ne croit pas que la Ville ait besoin de redemander des sommes pour le projet de transport structurant, comme les montants sont déjà réservés. Dans son mémoire remis en prévision du budget provincial 2024-2025, la Ville n’a pas mentionné le tramway.

Le gouvernement nous a promis que cet argent-là restait là pendant le travail que fait la Caisse. Pour nous l'argent est là et selon le processus, on verra la suite , déclare le maire de Québec, en mêlée de presse.

Lévis, de son côté, diffère dans son approche, elle demande au gouvernement de se recommettre sur le projet de Réseau express de la Capitale (REC) qui inclut le troisième lien et le tramway.

Ça ne veut pas dire que Québec laisse tomber le projet de transport structurant, insiste Bruno Marchand. La Ville, le bureau de projet et le RTC travaillent en collaboration avec la Caisse. On va attendre le résultat. Je vous l'ai dit, je crois en la mobilité, on a besoin de développer un paquet de choses, dont du transport structurant , assure Bruno Marchand.

La filiale Infra de la Caisse de dépôt et placement du Québec a d’ailleurs multiplié les rencontres avec la Ville et ses représentants dans le cadre du mandat d’étude de la mobilité à Québec.

Dans les dernières semaines, elle a eu quatre rencontres techniques avec le Bureau de projet du tramway de Québec et une seule avec Bureau de projet du 3e lien.

Logements en priorité

Le dossier du logement ne bénéficie pas des mêmes garanties, selon le maire de Québec. C'est pour cette raison que la Ville de Québec a choisi de prioriser le logement dans son mémoire prébudgétaire.

En termes de logement, on n'a pas eu d'officialisation que les montants prévus restaient là , soutient Bruno Marchand.

La Ville a surtout besoin que le gouvernement passe en phase d'exécution pour atteindre son objectif de 500 logements abordables par année. L'an passé, on était à moins de 200 , illustre le maire.

On l'a dit au ministre hier, on doit accélérer la question du logement social. Tout ce qui est en dehors du logement social et abordable, la Ville, on s'en occupe , poursuit-il.

Il souligne d’ailleurs la forte reprise des mises en chantier en janvier. Ce n'est que janvier, ce sera un travail de tous les instants, cependant dans les données, on est la deuxième ville au Canada avec le plus de mises en chantier, derrière Moncton , souligne Bruno Marchand.

Les demandes de la Ville sans y inclure le tramway ou le projet de transport structurant se chiffrent à 934 millions de dollars pour les cinq prochaines années.