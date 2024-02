La pièce-fleuve de 12 heures La traversée du siècle, adaptation de l'œuvre de Michel Tremblay par Alice Ronfard, fait partie des 8 événements ou organismes artistiques en lice pour le 38e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal (CAM), qui sera remis le 11 avril.

L'œuvre colossale, qui a connu une première vie en tant que série balado sur Radio-Canada OHdio avant d’être transposée sur scène, retrace le 20e siècle au Québec à travers 75 personnages de Michel Tremblay. La pièce a été présentée au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui et à l’Espace Libre en 2023, et doit faire escale dans cinq autres théâtres montréalais en 2024.

Ouvrir en mode plein écran Les finalistes du Grand Prix du Conseil des arts de Montréal, en compagnie d'Édith Cochrane, qui animera la cérémonie de remise de prix en avril Photo : Conseil des arts de Montréal / Belisle

Parmi les autres finalistes pour le Grand Prix du CAM, on compte la Fondation Massimadi, qui organise depuis 15 ans le festival des arts et des films LGBTQ+ afro Massimadi. Ce dernier se présente comme le seul festival entièrement consacré à la culture queer noire d’ici et d’ailleurs.

Autre festival en lice, MAPP_MTL est une fête dans le Mile-End consacrée à la « projection mapping », ou projection architecturale, dans laquelle les immeubles du quartier sont utilisés comme canevas par des artistes visuels. Le 9e festival se tiendra du 25 au 28 septembre 2024.

Marguerite à bicyclette, Oktoecho et Plural

La troupe de cirque ambulante Marguerite à bicyclette s’est aussi taillé une place parmi les huit finalistes. L’entreprise se démarque par ses productions écoresponsables et autosuffisantes en énergie. Décors et costumes sont conçus à partir de matériaux recyclés, et la troupe se déplace en vélo. L’électricité nécessaire à certains spectacles est fournie par une bicyclette génératrice.

Publicité

On compte aussi dans les finalistes la foire d’art contemporain Plural (anciennement Papier), l’ensemble de musique du monde Oktoecho, qui se spécialise dans le métissage de musiques du Moyen-Orient et de l’Occident, ainsi que le Studio 303, un espace qui se consacre aux pratiques expérimentales en danse.

L’activiste et réalisatrice Ellen Gabriel, aussi connue sous le nom de Katsi'tsakwas, pourra également aspirer aux grands honneurs avec son documentaire Kanatenhs: When the Pine Needles Fall. Dans ce film, la militante retrace le rôle des femmes dans la résistance mohawk à Kanesatake en 1990, dans le contexte de la crise d’Oka.