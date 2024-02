Le Centre d’action bénévole (CAB) de la MRC Manicouagan organise son premier Salon du bénévolat pour faciliter le recrutement de bénévoles. L'événement, qui aura lieu le 18 mai prochain, sera l’opportunité pour les organismes de faire valoir leurs besoins auprès des citoyens qui désirent s’impliquer.

On entend parler les organismes et on perçoit qu’il y a un manque partout , affirme la directrice générale du CAB de la Manicouagan, Véronique Aubin.

Tout organisme, association ou festival de la région, ayant des besoins de bénévoles et œuvrant dans les domaines d’activités des sports, de la culture ou loisirs, du communautaire, de la santé ou de l'action sociale, et de la défense des droits ou encore de l’éducation, sont encouragés à participer au salon pour faire valoir leurs besoins auprès des citoyens, peut-on lire dans un communiqué de presse. Le centre souhaite accueillir une cinquantaine d’organismes et d’associations à l'événement.

La vedette québécoise Dave Morissette y animera également une conférence.

Le Centre d’action devait faire quelque chose pour remédier au phénomène de manque de main-d’œuvre.

Selon la directrice générale, le salon sera l’endroit idéal pour les citoyens qui souhaitent participer à des activités bénévoles et qui veulent se magasiner un organisme. Le CAB de la MRC Manicouagan souhaite par ailleurs recruter une quinzaine de nouveaux bénévoles.

Sans pouvoir quantifier le manque de main-d’œuvre dans la région, Mme Aubin reconnaît que les besoins sont criants au sein des organismes à but non lucratif.

À long terme, l’organisme entend organiser d'autres salons du bénévolat dans les prochaines années.