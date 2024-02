Le Cirque du Soleil de retour l’été prochain à Gatineau

Deux ans après la présentation du spectacle Kooza à Gatineau, le Cirque du Soleil annonce son retour à Gatineau, toujours à la Place des Festivals Zibi. La troupe y présentera le spectacle ECHO, du 16 août au 22 septembre.

Présenté pour la première fois à Montréal le 20 avril dernier, ECHO est une fable à portée écologiste. Si les animaux ne font pas partie des productions proposées par la célèbre troupe circassienne, ils occupent une place symbolique dans cette production, aux côtés du personnage central du spectacle, une jeune fille prénommée Future.

Écrit et mis en scène par Mukhtar Omar Sharif Mukhtar, précédemment impliqué avec le Cirque du Soleil dans le spectacle The Beatles LOVE, ECHO présente 51 artistes et invite la technologie aux côtés des acrobaties et de la poésie chères à la troupe qui célèbre ses 40 ans cette année.

La première visite du Cirque du Soleil à Gatineau remonte à 2017. Cette année-là, la troupe dresse son grand chapiteau sur la Place des Festivals Zibi pour présenter le spectacle Volta.

Un numéro tiré du spectacle « ECHO ».

En 2022, à quelques jours du coup d’envoi du spectacle Kooza, le conseil d’administration de la Place des Festivals Zibi soulignait le cinquième anniversaire de l’espace situé rue Jos-Montferrand, estimant les retombées économiques de chaque visite du Cirque à près de 2 millions de dollars pour la Ville de Gatineau et ses commerçants .

Si les membres du Club Cirque peuvent d'ores et déjà se procurer des billets, la vente au grand public ne commencera que le 26 février.