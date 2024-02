Le site historique national Green Gables fera place aux communautés autochtones

Le site historique national Green Gables, consacré à l’auteure Lucy Maud Montgomery, à Cavendish à l’Île-du-Prince-Édouard, a maintenant son propre plan de gestion séparé de celui du parc national et fera place aux communautés autochtones.

Ça fait bien de l’allure , estime Linda Lowther, mairesse adjointe de Cavendish et bénévole engagée dans la communauté.

Le parc national a une vocation environnementale, alors que nous avons une vocation touristique. Nos mandats sont différents, notre auditoire est différent et c’est bien de les séparer. Comme ça, on n’est pas perdu dans un grand parc , précise-t-elle.

Linda Lowther, mairesse adjointe de Cavendish, est engagée comme bénévole au site historique national Green Gables.

Ce plan de gestion, d’une durée de 15 ans, est organisé selon trois axes stratégiques.

Le premier point touche la fréquentation du site dédié à l’auteur du célèbre roman Anne… la maison aux pignons verts. Il vise à attirer plus de gens et à améliorer l’expérience aux visiteurs.

Le deuxième mise sur la protection de la nature, un point important dans la vie de Lucy Maud Montgomery.

Relation avec les communautés autochtones

Le troisième parle de la collaboration des âmes sœurs , que sont les partenaires, les intervenants, les visiteurs et la communauté, appelés à mieux faire connaître le lieu touristique.

Le plan de gestion fait également mention de la relation entre l’auteure et les communautés autochtones de cette époque.

Allyson Ford dans la peau d'Anne Shirley, la vedette du site touristique national Green Gables.

La directrice générale de L'nuey, Jenene Wooldridge, affirme que l'ajout d'occasions d'enseigner la culture mi'kmaq aux visiteurs ne signifie pas que Parcs Canada modifie l'histoire d'Anne... La maison aux pignons verts. Au contraire, cela enrichit l'expérience des visiteurs en leur permettant de mieux comprendre le contexte historique et culturel qui entoure le lieu.

Ce nouveau plan de gestion n’a pas tardé à faire réagir. Plusieurs articles de journaux mentionnent leur crainte de voir ce joyau touristique de l’Île-du-Prince-Édouard se dénaturer.

Nous ne changerons pas l’histoire. Mais nous allons l’actualiser et ajouter dans quel contexte le livre a été écrit.

Des objectifs de retombées économiques

Ce plan de gestion vise aussi deux objectifs de retombées économiques et touristiques. On cherche une plus grande fréquentation prince-édouardienne.

On connaît Anne, mais on ne connaît pas l’auteure. Elle a été une femme formidable. Elle a eu une vie et un impact important sur l’Île, ce que les gens semblent oublier , regrette Linda Lowther.

L’autre objectif est d’ouvrir le site sur une plus longue période. Actuellement, il est ouvert de mai à octobre. Mme Lowther verrait bien son ouverture devancée d’un mois, afin d’accueillir les visiteurs des premiers bateaux de croisière dans la province.